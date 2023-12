News

Martina Pedretti | 21 Dicembre 2023

WhatsApp

WhatsApp sta lavorando a una funzione Watch Party per gli utenti che vogliono guardare film e serie TV insieme in videochiamata

Su WhatsApp si potranno guardare film e serie TV in Watch Party

WhatsApp ha in programma di rilasciare una funzionalità Watch Party, che permette a tutti i partecipanti a una videochiamata di fruire collettivamente di video e musica. Ma scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La novità in arrivo, trovata da WABetaInfo, è pensata per gli utenti che sono soliti usare la funzione delle videochiamate di gruppo. Infatti la funzione, quando qualcuno condivide il proprio schermo, permette che ogni audio riprodotto venga condiviso con gli altri partecipanti alla chiamata. La funzionalità non è però applicabile alle chiamate vocali o alle videochiamate in cui il video è disabilitato.

Il Watch Party di WhatsApp consentirà quindi agli utenti di guardare insieme film, serie TV e ascoltare musica. Inoltre aprirà a nuove possibilità di collaborazione, permettendo a chi la usa di discutere, commentare e fruire insieme di contenuti multimediali in tempo reale.

Ancora non sappiamo come funzionerà questa novità in arrivo su WhatsApp. Non appena sapremo altri dettagli in merito ve lo comunicheremo.

Vi ricordiamo che un simile strumento è disponibile anche per tutti i clienti Prime Video, che infatti possono partecipare a un Video Party per guardare insieme i titoli inclusi nella libreria

La funzionalità per condividere audio e video durante una videochiamata è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app. Come sempre, vi aggiorneremo quando avremo nuovi dettagli su questo strumento.