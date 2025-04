Su X tornerà visibile la lista dei Mi Piace? Facciamo chiarezza

News

Martina Pedretti | 2 Aprile 2025

Se vi siete spaventati leggendo la notizia che su X (ex Twitter) tornerà visibile la lista dei Mi Piace, non vi preoccupate

Tranquilli, su Twitter NON tornerà visibile la lista dei Mi Piace

Ieri, 1° aprile, ha iniziato a circolare la notizia che su X (ex Twitter) sarebbe tornata visibile la lista dei Mi Piace lasciati dagli utenti sui vari post. Questo ha generato scalpore tra gli utenti della piattaforma, con reazioni miste tra entusiasmo e preoccupazione per la possibile perdita di privacy. Tuttavia, possiamo confermarlo: si trattava solo di un Pesce d’Aprile.

Su X, ogni utente può mettere un Mi Piace (il classico “cuoricino”) ai post che trova interessanti. In passato, questa attività era pubblica e chiunque poteva vedere l’elenco dei post che un utente aveva apprezzato, semplicemente visitando la scheda Mi Piace del suo profilo.

Questo ha spesso portato a polemiche e imbarazzi, specialmente per personaggi pubblici e influencer, i cui like venivano monitorati da utenti curiosi o da giornalisti alla ricerca di scoop. Per questo motivo, a novembre 2023, X ha deciso di nascondere i Mi Piace al pubblico, rendendoli visibili solo all’utente che li aveva messi.

La falsa notizia del ritorno della lista dei Mi Piace ha rapidamente fatto il giro della piattaforma, scatenando il timore di un ritorno alla trasparenza forzata. Alcuni utenti si sono mostrati preoccupati per la propria privacy, mentre altri si sono detti favorevoli. Infatti molti ritengono che una maggiore trasparenza avrebbe reso le interazioni più autentiche.

Tuttavia, chi ha letto con attenzione la notizia ha scoperto presto che si trattava solo di un Pesce d’Aprile ben orchestrato. Le pagine che ci hanno scherzato sopra hanno solo voluto giocare sulle ansie e sulle abitudini degli utenti della piattaforma.

Al momento, non ci sono indicazioni ufficiali che X voglia ripristinare la visibilità pubblica dei Mi Piace. La decisione di renderli privati è stata una mossa ben accolta da molti utenti e non sembra esserci alcun piano concreto per tornare indietro.

Per ora, quindi, potete stare tranquilli: i vostri Mi Piace resteranno privati, e nessuno potrà sbirciare nella vostra attività sulla piattaforma. Ma, come sempre con X, mai dire mai!