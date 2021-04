1 La lotta tra Marvel e DC

Gli universi Marvel e DC dominano il mondo dei sui supereroi, con i franchise di fumetti che prendono il sopravvento sugli schermi cinematografici, i servizi di streaming e i videogiochi. Per decenni, i supereroi e supercriminali si sono sfidati su carta, sullo schermo e sulle console di entrambi i franchise, ma chi vincerebbe la battaglia per il favorito dei fan e quale multiverso ne uscirebbe vincitore?

Game.co ha analizzato la ricerca di Google du tutto il mondo per scoprire quale universo è il preferito dai fan, quale supereroe e quale cattivo è il più amato nei paesi del mondo. In quali luoghi la DC ha battuto la Marvel e chi è il superhero più amato?

Da Spider-Man a Wonder Woman e da Thanos a Joker, il team ha analizzato le ricerche Google su supereroi e supercriminali di entrambi gli universi per determinare il preferito di ogni paese.

Chi è il villain DC o Marvel più amato nel mondo

La gara tra i cattivi

Tra i supercriminali degli universi Marvel e DC chi sono i preferiti in ogni paese nel mondo?

Thanos è il preferito di punta, piazzandosi come il cattivo più cercato in 66 paesi tra cui Canada, Australia, Irlanda e Sud Africa. Non sorprende che Thanos domini le ricerche poiché è conosciuto come uno dei più potenti dell’universo Marvel, soprattutto grazie a Infinity War ed Endgame.

Al secondo posto c’è Joker. Famoso per essere un rivale di Batman, il Joker è il più cercato in 21 paesi, compresa l’Italia. L’iconico personaggio con faccia da clown è stato interpretato dalle leggende di Hollywood come Heath Ledger, Jack Nicholson e più recentemente Joaquin Phoenix sul grande schermo, rendendolo uno dei supercriminali più famosi al mondo.

A completare la top 3 c’è Venom, preferito dai fan in 16 paesi. Il cattivo di Spider-Man è cresciuto in popolarità con l’uscita del blockbuster live-action del 2018 incentrato sul personaggio, con protagonista Tom Hardy.

Vince quindi la battaglia dei cattivi la Marvel, lasciando fuori dal podio la DC. Qual è invece il supereroe preferito al mondo?