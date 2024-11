Quali sono le nuove emoji 2025? Quando e come averle su iPhone

News

Martina Pedretti | 18 Novembre 2024

emoji

Tutto sulle nuove emoji in arrivo nel 2025

Scopriamo quali sono le nuove emoji in arrivo nel 2025 su iPhone e Android: come averle e quando arrivano.

Quando arrivano le emoji del 2025

Come ogni anno anche nel 2025 arriveranno nuove emoji per iPhone e per Android. Ma da quando si potranno usare e quando arriveranno sui vari dispositivi?

L’iter per il lancio definitivo delle nuove emoji è sempre molto lungo, e dura anni. Si parte sempre da delle prime proposte a maggio dell’anno prima, che vengono approvate a luglio e che poi successivamente arrivano sui device. Quando arriveranno quindi? Apple probabilmente aggiungerà le nuove faccine alla sua libreria intorno a marzo 2025, quando uscirà la versione iOS 18.4.

L’azienda ha introdotto l’ultima volta nuove emoji con l’aggiornamento iOS 17.4 rilasciato a marzo 2024.

Invece, potrebbero essere necessari diversi mesi prima che aziende come Microsoft e Google realizzino i propri progetti, quindi non possiamo aspettarci di vederle nella libreria di emoji immediatamente.

In base al programma di rilascio dell’anno scorso, ecco la nostra stima di quando potrete aspettarvi di vedere le nuove apparire su diversi dispositivi e piattaforme:

Gennaio/febbraio 2025 : WhatsApp rilascerà le emoji per i dispositivi Android

: rilascerà le emoji per i dispositivi Inizio 2025 : Google inizierà a supportare le nuove emoji sulle sue diverse piattaforme (ad esempio Chromebook, YouTube)

: inizierà a supportare le nuove emoji sulle sue diverse piattaforme (ad esempio Chromebook, YouTube) Marzo 2025 : Google fornirà supporto per i dispositivi Android

: fornirà supporto per i dispositivi Marzo/aprile 2025 : Apple rilascerà le faccine con iOS 18.4

: rilascerà le faccine con iOS 18.4 Estate 2025 : Facebook , incluso Messenger

: , incluso Messenger Estate/Autunno 2025: Microsoft tramite un update di Windows 11

Quali sono le nuove emoji del 2025

Non sono state apportate modifiche alla bozza dell’elenco degli emoji da quando a maggio 2024 sono state rivelate al mondo. Ciò significa che nel 2025 sui nostri dispositivi digitali arriveranno ben otto nuovi emoji. Ma quali sono?

Viso con borse sotto gli occhi

Impronta digitale

Schizzo

Rapanello

Albero senza foglie

Arpa

Pala

Bandiera: Sark

Come averle

Per avere le nuove emoji del 2025 basterà quindi aggiornare i propri sistemi con costanza nei mesi, fin quando queste non arriveranno su tutti i dispositivi. Solo allora le potremo usare e mandarle ai nostri contatti.