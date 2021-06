Il Tamagotchi è tornato ed è uno smartwatch: ecco cos'è e come funziona Tamagotchi Smart, quanto costa e se arriverà in Italia

Sono passati ormai 25 anni dal debutto di Tamagotchi, ma il piccolo giocattolo non è mai passato di moda, e la sua casa produttrice ha già pensato a un ritorno di fiamma. Infatti è in arrivo Tamagotchi Smart, uno smartwatch da polso che funziona come il classico device, ma che in aggiunta permette di prendersi cura del proprio animaletto virtuale.

I nati negli anni ’90 non possono non conoscere i Tamagotchi, ovvero gli animali da compagnia elettronici che “vivevano” dentro a un uovo di plastica interattivo, dotato di pulsanti. Questi divertenti oggetti sono nati nel 1996, prodotti dall’azienda giapponese Namco Bandai. L’obiettivo era quello di nutrirli e curarli, facendoli anche giocare, dalla nascita fino alla loro dipartita.

Nel 2021, a 25 anni di distanza dall’uscita del primo modello, Bandai ha quindi deciso di lanciare il Tamagotchi Smart, lo smartwatch da polso per tenere gli animaletti sempre con sé, ma avere anche un dispositivo al passo con i tempi

Come funziona Tamagotchi Smart

Tamagotchi smartwatch

Come funziona Tamagotchi Smart? Si tratta di uno smartwatch, con tanto di funzioni come sensore per il conteggio dei passi, e touch screen. Per il lato Tamagotchi, il nuovo dispositivo resta fedele all’originale, infatti si potrà sempre dare da mangiare, prendersi cura e giocare con il piccolo animale. Sulla scocca saranno presenti diversi pulsanti e inoltre è previsto l’impiego di un microfono per svegliarlo con la propria voce, e un touch screen per accarezzarlo.

Quando esce Tamagotchi Smart

Tamagotchi smartwatch

Quando usciranno i Tamagotchi smartwatch? Per il momento sappiamo che il mercato italiano non prevede la vendita di questo dispositivo. In Giappone sono stati appena annunciati e il loro debutto non avverrà prima di novembre.

Prezzo Tamagotchi Smart

Tamagotchi smartwatch

Quanto costano i Tamagotchi Smart? Sul mercato giapponese saranno disponibili due modelli, rosa e azzurro. Gli animaletti potranno essere scelti, grazie a schede da inserire nel lato dello smartwatch. Il costo in Giappone è di circa 50 euro per il dispositivo e di 8 euro per ogni scheda di espansione.

Video

Ecco un video del nuovo Tamagotchi Smart:

