Martina Pedretti | 7 Giugno 2023

Tamagotchi Uni verso il metaverso

Il nuovissimo dispositivo Tamagotchi, il Tamagotchi Uni, non è solo un nuovo giocattolo per prendersi cura di un animale domestico virtuale. Infatti può anche diventare uno smartwatch che si connette al Tamaverse, che Bandai Namco descrive come “il metaverso del mondo Tamagotchi“.

Il dispositivo può connettersi al Wi-Fi, il che significa che può potenzialmente incontrarsi con altri Tamagotchi di tutto il mondo, come riporta sempre Bandai Namco. Tuttavia non c’è alcun modo di comunicare per i giocatori, come accade in altri ambienti del metaverso come Horizon Worlds di Meta o Fortnite di Epic Games.

“I fan possono ora giocare insieme alle funzionalità Tama Arena, Tama Party, Tama Fashion e Tama Travel di Tamaverse, aprendo il divertimento a una scala globale“, si legge nel comunicato.

Tamagotchi Uni ha anche varie nuove funzionalità che promettono ai fan un’esperienza unica, tra attività fai-da-te, esplorazione con i personaggi e una piattaforma social nel dispositivo. Ci si può connettere con il dispositivo di un amico per giocare, fare e ricevere regali e persino sposarsi!

Inoltre il nuovo Tamagotchi Uni può essere usato come smartwatch grazie al cinturino incluso. Chi ha bisogno del watchOS 10 appena annunciato da Apple Watch quando possiamo indossare un Tamagotchi al polso?

Tamagotchi Uni sarà disponibile per il preordine su Amazon a partire da martedì 13 giugno. Uscirà ufficialmente negli USA il 15 luglio, nelle colorazioni rosa e porpora. Ma quanto costa? Il prezzo di vendita è 59.99 dollari.

Ecco anche un video presentazione:

Insomma, dopo i Tamagotchi di Harry Potter sembra che questo divertente gioco anni 2000 stia tornando alla ribalta, aggiornato con i tempi che corrono.