AirPods Pro 2: uscita, prezzo e novità

Le AirPods Pro 2 sono in arrivo nel corso del 2022. Ecco tutte le novità in merito all’uscita, al prezzo e a tutte le caratteristiche specifiche.

AirPods Pro 2 uscita

Sembra che il lancio degli AirPods Pro 2 sia in programma per il secondo semestre del 2022. Secondo delle indiscrezioni, i fornitori si stanno preparando per spedire le prime forniture degli auricolari di seconda generazione di casa Apple.

Le nuove AirPods sono attese quindi per la seconda metà del 2022. Sono sempre di più le conferme sullo stato ormai di avanzato del progetto e Apple sembra ormai prossima ad avviare la produzione. Rimaniamo quindi in attesa di capire con certezza quando escono questi auricolari e quale sarà la loro data di uscita.

AirPods Pro 2 novità

Quali sono le novità che caratterizzano AirPods Pro 2? Secondo i primi rumor dovrebbero avere sicuramente un audio migliorato con la possibilità di accedere ai contenuti di Apple Music in modalità lossless audio per offrire un’esperienza d’ascolto superiore. Chiaramente poi possiamo aspettarci anche un nuovo design, del tutto inedito, sia delle cuffie che della custodia per ricaricarle.

Secono l’analista di Apple Ming-Chi Kuo, in nota divulgata di 9to5Mac, il look della seconda generazione seguirà le orme delle cuffie Beats Fit Pro. La loro caratteristica sarà quindi una curvatura verso l’alto, per agganciarsi ai padiglioni auricolari.

Online si legge anche di una funzione speaker installata nel case degli auricolari, che potrà emettere suoni. Sfruttando questa novità, gli utenti potranno individuare la posizione della custodia o degli AirPods, proprio come accade per iPhone usando Apple Watch.

Prezzo

Per quanto riguarda i prezzi di AirPods Pro 2, non ci sono ancora informazioni. Solo prossimamente scopriremo quanto costano. Rimaniamo quindi in attesa di novità in merito sia a questo punto che al look, che sicuramente sarà svelato nei prossimi mesi. Apple dedicherà un evento a questa novità? Vedremo gli auricolari assieme all’annuncio di iPhone 14?

