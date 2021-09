Facebook ha presentato presenta Portal Go e Portal+, due nuovi display per la smat home: news su come funzionano, quando escono e prezzo

Nel corso della serata del 21 settembre, Facebook ha presentato la nuova coppia di smart display Portal. Si tratta di due dispositivi: una è la versione più economica e portatile Portal Go con display da 10 pollici, e l’altra è Portal+, ovvero il top di gamma. Questi strumenti sono pensati per le videochiamate e per la fruizione di contenuti multimediali a casa.

Facebook continua quindi il suo approccio al mondo della smart home, seguendo le orme di altri prima di lui. Con Portal Go e Portal+, uno pensato per spostarlo all’interno della casa, uno invece come strumento fisso, l’azienda vuole migliorare la vita casalinga dei suoi clienti.

Portal Go di Facebook

Portal Go

Il modello Portal Go ha uno schermo 10 pollici a risoluzione HD (1200 x 800 pixel). Si è optato per un dispositivo dalle dimensioni compatte per unire l’uso domestico a quello in movimento, per spostarsi da una stanza a all’altra durante le videochiamate. Portal Go infatti fornisce anche un’impugnatura che permette di tenerlo in mano in sicurezza. Non può poi mancare una batteria con una lunga autonomia pari a cinque ore in chiamata su Messenger o 14 ore in ascolto a display spento.

La Smart Camera che caratterizza Portal Go è da 12 megapixel con lenti ultragrandangolari. In questo modo i clienti potranno avere un’ampia inquadratura, che può seguire il soggetto quando. La webcam si può anche oscurare, grazie a un pratico otturatore che controlli la privacy. Portal Go include poi un doppio altoparlante da 5 watt e un woofer da 20 watt, per ascoltare podcast o musica, trasformando il device in uno speaker portatile.

Portal+ di Facebook

Portal+

Come funziona invece Portal+ di Facebook? Questo device monta un display da 14 pollici, che però non può ruotare da orizzontale a verticale come la generazione precedente. I clienti possono tuttavia inclinare lo schermo, e contare su uno speaker migliorato, compatibile con file audio di qualità superiore. Come per Portal Go, anche il top di gamma prevede un otturatore per la fotocamera, e un software che segue il soggetto.

Quando escono e prezzo

Quando saranno quindi disponibili Portal Go e Portal+ di Facebook? I due nuovi dispositivi saranno acquistabili dal sito ufficiale a partire dal 19 ottobre 2021. Quanto costano? Invece i prezzi variano a seconda del modello prediletto. Il Portal Go da 10 pollici ha un costo di 229 euro, mentre il Portal+ di 369 euro.

PCProfessionale © riproduzione riservata.