Nintendo e Fujifilm si uniscono per lanciare una Instax Mini Link in tinta con la Switch, e un'app per stampare istantanee di gioco

Fujifilm ha annunciato una collaborazione con Nintendo che vedrà le due aziende giapponesi lanciare sul mercato una Instax mini Link, capace di stampare foto da Switch. Si tratta di una piccola stampante portatile, che permette di stampare foto direttamente da smartphone, sfruttando la tecnologia istantanea delle pellicole Instax. Il modello sarà uguale alla sua versione del 2019, con la scocca che però riprende i colori della console.

Instax Mini Link come funziona

Instax Mini si tinge quindi di rosso sul foro di uscita della stampa e di blu vicino al tasto di accensione. Inoltre il modello in collaborazione tra Fujiflm e Nintendo si potrà acquistare in bundle con una cover in silicone a forma di Pikachu.

La cover di PIkachu

Oltre al dispositivo per scattare foto è stata annunciata un’app Instax mini Link per Nintendo Switch che permette di trasformare in foto fisica screenshot scattati durante le sessioni di gioco su Switch. Che si tratti di Animal Crossing: New Horizons, Super Mario o Pokémon New Snap, che uscirà proprio lo stesso giorno della Instax Mini, ogni ricordo potrà diventare realtà. Gli screenshot si possono inviare su smartphone tramite codice QR e poi, collegando la stampate al dispositivo, possono trasformarsi in istantanee. Tutte le immagini sono poi personalizzabili e modificabili.

Le istantanee di Mario, Animal Crossing e Pikachu

Quanto costa e quando esce

Il bundle della Fujifilm Instax Mini in collaborazione con Nintendo con la cover di Pikachu sarà un’edizione limitata disponibile dal 30 aprile a 139 euro. Invece la semplice Instax Mini Link Ash White avrà un prezzo di 119 euro. Non occorrerà però acquistare il nuovo modello se si dispone già di una versione precedente, in quanto l’app di Nintendo sarà compatibile con ogni Instax Mini. Sarà quindi necessario scaricare sul proprio smartphone l’app dedicata, disponibile gratuitamente dal 30 aprile su App Store e Play Store.

Video Instax Mini Link Nintendo

Ecco un breve video presentazione della Instax Mini in collaborazione con Nintendo:

