New Pokémon Snap_ uscita su Switch, prezzo e trailer

Su Nintendo Switch è in arrivo New Pokémon Snap: tutte le news su trama, gameplay, uscita, prezzo e trailer del nuovo gioco.

New Pokémon Snap arriva su Switch: trama e gameplay

Presto su Nintendo Switch, gli utenti potranno mettere in mostra le loro capacità fotografiche con New Pokémon Snap. Questo nuovo gioco riprende le precedenti versioni per Nintendo 64, Wii e Wii U. La trama quindi è nota sicuramente ai fan del franchise. Se così non fosse, il gioco consiste nel far esplorare agli allenatori la regione di Lentil, dove dovranno trovare i Pokémon e scattare loro fantastiche foto.

Qui il giocatore sarà aiutato dal Prof. Speculux e dalla sua assistente Rita, in una regione piena di Pokémon da immortalare. I percorsi si potranno esplorare dentro alla navicella NEO-UNO, senza incappare in un mostriciattolo pericoloso, e realizzare scatti in tutta tranquillità.

Le foto riceveranno poi un punteggio basato su diverse categorie quali: la posa dei soggetti, le loro dimensioni, il grado di rotazione dei Pokémon verso l’obiettivo e la loro posizione nell’inquadratura. In più sarà possibile inoltre individuare dei Pokémon con comportamenti inconsueti, spesso seguito da un bagliore emesso dalle piante o dai stessi mostriciattoli. Si tratta di una peculiarità tipica della regione in cui il gioco è ambientata, e si chiama fenomeno Lumina. Ecco come il sito ufficiale descrive la regione:

Ti diamo il benvenuto nella regione di Lentil, le cui isole sono ricche di paesaggi di ogni sorta, dalle fitte giungle ai deserti sconfinati. Attraversando questo arcipelago, fotograferai un ambiente incontaminato e una moltitudine di Pokémon selvatici che prosperano nelle distese naturali di Lentil.

Durante il Pokémon Presents che ha visto l’annuncio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus sono state presentate alcune novità di New Pokémon Snap. Tra le news nuovi habitat dei Pokémon e strumenti speciali per scattare le foto durante il gameplay. Inoltre è stato confermato un editor per le fotografie, che potranno essere votate da altri utenti.

Quando esce New Pokémon Snap? Uscita su Nintendo Switch

Sappiamo quando esce New Pokémon Snap? Il gioco uscirà il 30 aprile 2021, in esclusiva su Nintendo Switch. Da quel giorno quindi i possessori della console Nintendo potranno divertirsi a scattare foto ai Pokémon.

Quanto costa New Pokémon Snap? Prezzo

Il prezzo di vendita di New Pokémon Snap è di 59,99 euro, come riportato sul Nintendo eShop. Il gioco è già pre-ordinabile da ora.

Trailer video

Ecco anche il trailer ufficiale, pubblicato da The Pokémon Company. Nel video è possibile vedere qualche attimo di gameplay, assieme ad alcune cutscene del gioco.

Ed ecco il secondo trailer presentato durante il Pokémon Presents:

PCProfessionale © riproduzione riservata.