FIFA 23 accoglie Ted Lasso e il team della AFC Richmond

EA Games ha annunciato che in FIFA 23 sarà presente Ted Lasso con la sua AFC Richmond. Infatti i giocati potranno utilizzare Ted Lasso come allenatore, e giocare con la squadra dalla serie Apple TV+.

Il personaggio di Jason Sudeikis sarà selezionabile come allenatore dell’AFC Richmond nella modalità Carriera, o usarlo anche in qualsiasi altra squadra. Inoltre sarà possibile creare un proprio giocatore da inserire all’interno dell’iconico team, giocando anche nel campionato Resto del mondo, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online con Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya e Dani Rojas. Per non farsi mancare nulla, anche lo stadio dell’AFC Richmond, Nelson Road, sarà presente in FIFA 23.

Per annunciare la collaborazione è uscito anche un trailer dedicato:

Jason Sudeikis, vincitore di Emmy proprio per la serie di Apple TV+, ha commentato:

Sono davvero fortunato e profondamente grato di aver vissuto molti momenti speciali nella mia carriera finora, e considero questa esperienza tra le migliori. Come fan di lunga data di EA SPORTS FIFA, avere Ted Lasso e l’intera squadra dell’AFC Richmond nella nuova versione del gioco è davvero un sogno che si avvera per me e il resto dei ragazzi. Il nostro cast e la nostra troupe lavorano duramente in questo spettacolo e siamo lusingati che entri in risonanza con così tante persone. Non vediamo l’ora che i nostri fan abbiano l’opportunità di giocare con, giocare come, e anche giocare contro i loro personaggi preferiti dell’AFC Richmond.

Anche Brett Goldstein, che interpreta il giocatore dell’AFC Richmond Roy Kent in Ted Lasso, ha parlato della sua presenza in FIFA 23:

È così straordinariamente bello essere in FIFA. Non sono sicuro che questo aiuterà a dissipare le voci sulla CGI, ma ne vale assolutamente la pena. Non vedo l’ora di battere mio nipote in una partita con me come Roy Kent e lui come Jamie Tartt. Sarà furioso.

FIFA 23, sviluppato da EA Vancouver ed EA Romania, sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre 2022. Invece la stagione 3 di Ted Lasso uscirà in streaming su Apple TV+ nel 2023.

La sinossi di Ted Lasso recita: “Un allenatore statunitense di football americano, Ted Lasso, si trasferisce in Inghilterra ad allenare una squadra di calcio britannica, nonostante la diffidenza dello staff ed in particolare della presidente del club calcistico“.

