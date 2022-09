FIFA 23: uscita, prezzi e tutto ciò che c’è da sapere

EA Sports è pronto a lanciare FIFA 23: news su uscita, prezzi, gameplay, campionati, stadi, prezzi, edizioni e piattaforme di gioco.

FIFA 23 uscita

Come ogni anno gli appassionati del mondo del calcio attendono con trepidazione l’uscita del videogioco per eccellenza. Infatti è in arrivo FIFA 23, con tante novità e sorprese. Ma quando esce FIFA 23? Finalmente abbiamo una data di uscita precisa: il gioco sarà disponibile dal 30 settembre 2022 su diverse piattaforme di gioco.

Il trentesimo capitolo della serie FIFA, è stato presentato durante a fine luglio 2022 sul canale Youtube di EA Sports.

FIFA 23 novità

Per quanto riguarda le novità di FIFA 23, EA Sports promette grandi migliorie a HyperMotion 2, con tante innovazioni nel gameplay. Si conta un totale di 6.000 animazioni acquisite da milioni di fotogrammi delle registrazioni motion capture effettuate con delle partite 11 contro 11 sia maschili, che femminili. Infatti sembra che il gameplay sarà più realistico.

Inoltre sarà possibile effettuare cinque sostituzioni a partita invece di tre, regola introdotta dal 2020 a causa dell’emergenza COVID e approvata in via definitiva dalla FIFA.

Per quanto riguarda i campionati non saranno più presenti il campionato messicano, quello brasiliano e il giapponese. Per la prima volta nella storia di FIFA, saranno presenti i campionati femminili: inglese, francese e statunitense. Tornerà poi la Serie B con loghi, trofeo, divise e le 20 squadre con licenza ufficiale.

Si potrà poi giocare usando l’AFC Richmond con l’allenatore Ted Lasso, dall’omonima serie Apple TV+.

Tra gli stadi di FIFA 23 citiamo il City Ground, Allianz Stadium di Torino, Bombonera del Boca Juniors, Philips Stadion del PSV Eindhoven, Europa Park Stadion del Friburgo, El Sadar dell’Osasuna, Banc of California Stadium dei Los Angeles FC e Manchester City Academy Stadium.

FIFA 23 prezzo e piattaforme

Su quali piattaforme uscirà FIFA 23? Il titolo debutterà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows, Nintendo Switch e Google Stadia.

Parlando invece del prezzo delle varie edizioni, cosa sappiamo? In questo titolo vi sarà il calciatore francese del Paris Saint Germain Kylian Mbappé sulla copertina dell’edizione standard; mentre la Ultimate Edition vedrà quest’ultimo e la calciatrice australiana del Chelsea Football Club, Samantha Kerr.

La Standard Edition per PS5 è disponibile al prezzo di €79,99, mentre per Ps4 a €69,99, su entrambe le piattaforme il costo della versione Ultimate è di €99,99. Gli stessi prezzi si applicano per Xbox One e Xbox Series X/S. Per PC e Stadia il prezzo della Standard è lo stesso, mentre la Ultimate costa €89,99. Invece per Nintendo Switch il prezzo è di 39,99 €.

Trailer e video

Ecco il trailer ufficiale di FIFA 23:

PC Professionale © riproduzione riservata.