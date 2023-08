News

Martina Pedretti | 14 Agosto 2023

Telegram

Telegram compie 10 anni e festeggia lanciando le Storie per tutti: la funzione non sarà più esclusiva per gli utenti Premium

Telegram introduce le Storie per tutti

Dopo aver introdotto la funzione delle Storie solo per gli abbonati Telegram Premium, nel giorno del decimo anniversario dell’app, è stata lanciata la possibilità di pubblicarle a tutti gli utenti.

“L’implementazione graduale delle Storie di oggi a tutti gli utenti segna l’inizio di una nuova fase nella storia di Telegram“, scrive il fondatore di Telegram Pavel Durov.

Durov ha anche affermato che gli utenti di Telegram ha superato gli 800 milioni negli ultimi dieci anni. Il prossimo passo è, a suo avviso, “Andare oltre la messaggistica e guidare l’innovazione attraverso i social media in generale“.

L’annuncio di Durov

Le Storie Telegram sono disponibili solo per coloro ogni utente ha nella propria rubrica. Per ora sembra che le grandi aziende o i creator non abbiano ancora iniziato ad approfittare della nuova funzionalità, proprio perché è necessario il contatto in rubrica.

Se verrà aggiunta la possibilità di pubblicare Storie nelle community e nei canali per gli abbonati, con sondaggi, reazioni, test e adesivi cliccabili per i link, allora diventerà uno strumento completo per chi lavora sui social.

Le Storie di Telegram, come quelle di Meta, permettono di condividere foto e video che scompaiono dopo un determinato lasso di tempo. Gli utenti possono scegliere se farle sparire dopo 6, 12, 24 o 48 ore. Inoltre possono creare liste con contatti diversi per le diverse Storie.

Da fine luglio, questa è disponibile per gli utenti Premium, cliccando sul pulsante “+” nella parte alta dello schermo. Nei prossimi giorni invece tutti gli utenti potranno iniziare a usarla, dopo un graduale rilascio da parte della casa madre.