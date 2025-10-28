Threads lancia i Ghost Post: cosa sono e come funzionano

News

Martina Pedretti | 28 Ottobre 2025

Threads

Threads introduce i “Ghost Post”: aggiornamenti che scompaiono dopo 24 ore. Ecco come funzionano e perché Meta punta sui post temporanei

Threads scommette sui Ghost Post: arrivano i nuovi post temporanei

Threads introduce una nuova funzione che promette di cambiare il modo in cui gli utenti condividono i propri pensieri sulla piattaforma. Si chiamano Ghost Post — letteralmente “post fantasma” — e rappresentano la risposta di Meta al bisogno di spontaneità e leggerezza nel mondo dei social network.

I Ghost Post sono aggiornamenti che restano visibili solo per un giorno. Dopo 24 ore infatti scompaiono dal feed pubblico, ma vengono archiviati nel profilo dell’autore, che potrà comunque consultarli. Per gli altri utenti, invece, il contenuto diventa invisibile, proprio come accade con le Storie di Instagram o i post temporanei di Snapchat.

Quando si scrive un nuovo aggiornamento su Threads, sarà possibile selezionare l’opzione “Ghost Post” dal compositore. Un piccolo indicatore grafico segnalerà che si sta pubblicando un contenuto temporaneo.

Questi post non possono includere foto o video e non appariranno nel Fediverse, anche se l’utente ha attivato questa funzione. Le risposte restano comunque disponibili nella casella di posta, permettendo di continuare la conversazione anche dopo la scomparsa del post.

Leggi anche: Instagram aggiorna Restyle con l’intelligenza artificiale assistiva

Tutti i Ghost Post pubblicati saranno poi raccolti in una scheda separata del profilo e archiviati automaticamente una volta trascorse 24 ore. L’idea è quella di alleggerire la pressione sociale: meno paura di essere giudicati o criticati, più libertà di esprimersi senza la sensazione di “scrivere per sempre”.

Meta spera che questa novità possa riportare gli utenti a condividere pensieri e opinioni personali, in un momento in cui la maggior parte delle interazioni online si concentra su contenuti virali o d’intrattenimento.

Già al lancio di Threads, il capo di Instagram Adam Mosseri aveva parlato di introdurre meccanismi di archiviazione automatica per incoraggiare una comunicazione più autentica e meno permanente. I Ghost Post rappresentano quindi l’evoluzione naturale di quell’idea.

Resta da vedere se gli utenti adotteranno davvero questa modalità di condivisione. L’esperienza di Snapchat dimostra che i contenuti temporanei possono funzionare, ma su Threads — piattaforma pensata per conversazioni più riflessive — servirà probabilmente un cambiamento di abitudini.

In ogni caso, l’esperimento è interessante e conferma l’intenzione di Meta di fare di Threads un luogo più dinamico, autentico e “umano”.