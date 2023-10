News

Martina Pedretti | 11 Ottobre 2023

TikTok

TikTok si prepara per Halloween, con nuovi effetti AR e i migliori hashtag a tema, per partecipare alla spaventosa festa del 31 ottobre

TikTok ha annunciato le sue ultime novità per Halloween, tra cui una gamma di effetti AR spaventosi e altri strumenti per aiutare gli utenti a prendere parte all’evento.

Per entrare nello spirito di Halloween, TikTok ha condiviso nuovi effetti ispirati al mondo del make-up, che aiuteranno gli utenti a ricreare mostri bizzarri da film horror.

Nell’app è disponibile una gamma di opzioni per la generazione del make-up, che possono anche rendere più semplice la decisione sul come truccarsi Halloween. Inoltre TikTok ha lanciato la sfida “Spooky Halloween” per i creatori di filtri AR, che, per chi è utente di Effects House, possono vincere fino a $ 2.500 per gli effetti spettrali migliori e più originali. Il concorso verrà lanciato il 12 ottobre.

TikTok ha anche condiviso un elenco di alcuni degli hashtag di Halloween più popolari nell’app, per aiutare i creator a attingere a temi ed elementi di tendenza. Alcuni dei migliori tag da includere per partecipare alla celebrazione spettrale sono:

Halloween (179,1 miliardi visualizzazioni)

TikTokHalloween (17,8 miliardi di visualizzazioni)

HalloweenMakeup (11,6 miliardi di visualizzazioni)

HalloweenCostume (10,5 miliardi di visualizzazioni)

PumpkinSeason (9,3 miliardi di visualizzazioni)

SpookyTreats (4,4 miliardi di visualizzazioni)

HalloweenDecor (3,6 miliardi di visualizzazioni)

BooBasket (215,6 milioni di visualizzazioni)

12ftskeleton (155,2 milioni di visualizzazioni) – in riferimento alla decorazione dello scheletro gigante disponibile su Home Depot

HorrorBookTok (111,6 milioni di visualizzazioni)

spookybooks (34,8 milioni di visualizzazioni)

Tra gli hashtag in trend su TikTok per Halloween sono presenti tanti diversi temi. L’app suggerisce di usare questi tag nei propri video, per provare a entrare nei Per Te degli appassionati di questa festa.