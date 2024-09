News

Martina Pedretti | 25 Settembre 2024

TikTok chiude la sua app di streaming musicale: addio a TikTok Music entro novembre 2024

TikTok ha annunciato la chiusura della sua app di streaming musicale TikTok Music dopo aver riscontrato difficoltà operative e scarso interesse da parte degli utenti.

Lanciata originariamente in India nel 2019 con il nome Resso, l’app ha cercato di capitalizzare il successo di TikTok nel paese. Tuttavia, nonostante il social originale sia stato bandito in India nel 2020, Resso era riuscito a rimanere attivo fino a quest’anno, quando è stato anch’esso vietato. Già prima del divieto, però, l’app non aveva guadagnato popolarità tra gli utenti indiani.

Nel tentativo di espandere il servizio, ByteDance ha rinominato Resso in TikTok Music e lo ha rilanciato in Brasile e Indonesia. Inoltre ha avviato una beta chiusa in Australia, Messico e Singapore. Nonostante queste iniziative, l’app ha continuato a incontrare problemi. Molti dei quali erano legati a licenze musicali e alle difficoltà nel raggiungere accordi con i titolari dei diritti.

In una dichiarazione ufficiale, TikTok ha spiegato che chiuderà l’app entro la fine di novembre per concentrarsi maggiormente sulla promozione della musica attraverso la sua piattaforma principale. TikTok ritiene che questa decisione permetterà di offrire un maggiore valore agli artisti e all’industria musicale nel suo insieme.

Sul sito di TikTok Music è già apparso un avviso che informa gli utenti della chiusura, fissata per il 28 novembre 2024. Gli utenti avranno tempo fino al 28 ottobre per trasferire le proprie playlist e fino al 28 novembre per richiedere eventuali rimborsi. Dopo tale data, tutti i dati degli account non esisteranno più.

Sebbene la chiusura di TikTok Music non avrà un grande impatto sul mercato musicale o sui social media, l’app era un tentativo di consolidare il legame di ByteDance con l’industria musicale. Tuttavia, la competizione con i player affermati si è rivelata troppo ardua, portando TikTok a tornare a concentrarsi sul suo ruolo principale nel settore.