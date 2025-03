News

Andrea Sanna | 11 Marzo 2025

TikTok

Sono state annunciate da TikTok delle misure destinate ad adolescenti e familiari. Scopriamo cosa sappiamo.

Le misure di TikTok

Tante nuove funzioni sono state annunciate da TikTok. Ognuna di esse personalizzabile per la gestione del tempo speso sull’app, così come per quel che riguarda la visibilità sui contatti degli adolescenti ma anche uno strumento per poter favorire la disconnessione serale.

Queste quindi le novità rese note dalla piattaforma. Nel dettaglio si parla di un potenziamento del Collegamento Familiare. Si tratta di uno “strumento che da cinque anni supporta genitori e tutori nel creare un ambiente sicuro e positivo”. È importante e necessario affinché sia gli adolescenti che i genitori si possano sentire tranquilli.

In una nota TikTok ha fatto sapere quanto segue: “Sviluppate in collaborazione con le famiglie e seguendo le indicazioni di esperti le nuove funzionalità offrono ai genitori un maggiore controllo e personalizzazione per supportare figli e figlie nello sviluppo di abitudini digitali equilibrate”.

Per quanto riguarda le novità c’è la pausa che dà modo ai genitori e tutori di impostare delle restrizioni per poter bloccare l’accesso agli adolescenti in alcune precise fasce orarie. Genitori e tutori su TikTok potranno vedere chi seguono i ragazzi ma anche quali account è necessario bloccare.

Nel momento in cui, a partire dai prossimi mesi, un adolescente segnala un video che è ritenuto inappropriato, la piattaforma avvisa contemporaneamente il genitore/tutore o adulto di fiducia anche al di fuori del Collegamento Familiare.

Per concludere c’è anche la funzione “Il tempo di riposare”. Nello specifico se un adolescente tra i 13 e 15 anni si trova su TikTok dopo le 22:00, il suo feed sarà interrotto. In che modo? Con un promemoria a schermo intero e musica rilassante per favorire il relax e dare modo all’adolescente di rendersi conto dell’ora. Il social infatti ha fatto sapere che “l’integrazione di un elemento meditativo è prevista nel corso delle prossime settimane”.

