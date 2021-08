Secondo un’analisi globale dettagliata, realizzata da Nikkei, TikTok ha ufficialmente superato Facebook, Instagram, WhatsApp e ogni altra piattaforma di messaggistica diventando l’app di social media più scaricata al mondo.

Fino al 2021, Facebook aveva detenuto questo titolo, crescendo negli anni e ottenendo un patrimonio netto attuale di oltre mille miliardi. TikTok ha scalato la classifica, diventando una delle app più apprezzate e anche scaricate dagli utenti di tutto il mondo. La sua ascesa è stata senza precedenti e ora ha preso il sopravvento sui tutti i social media rivali.

TikTok ha dato il via a una nuova tendenza legata allo stile dei video, ripresa poi da diversi altri social media nell’ultimo anno. Basti pensare ai Reels di Instagram e ora anche agli YouTube Shorts. Il social cinese ha aperto la strada a qualcosa di completamente nuovo: video veloci e scattanti della durata di dieci o quindici secondi. Ora TikTok ha aumentato la durata massima dei suoi video fino a tre minuti, per permettere a determinati trend di sfruttare tutto il loro potenziale.

L’ascesa di TikTok

All’inizio, su TikTok dominavano le clip veloci e divertenti, similmente a quello che era Vine nel 2014. I creator inizialmente realizzavano video divertenti, ai quali poi si sono aggiunti, nel tempo, clip educative, lifehack, mini tutorial di cucina e molto altro.

Le possibilità sono diventate infinite e migliaia di aziende ne hanno approfittato per pubblicizzare i propri prodotti o servizi e per fornire intrattenimento.

Nel 2020 TikTok sembrava spacciato negli USA, dopo che Trump aveva minacciato di bloccare l’app a causa di un presunto rischio per la sicurezza nazionale. Le cose non sono andate proprio come sperava l’ex presidente, tuttavia, e sebbene i download siano stati vietati per un po’, nel 2021 Biden ha firmato un ordine esecutivo che revoca il ban di TikTok.

Successivamente TikTok è stato al centro di diverse polemiche legate alla sua policy sulla privacy. Tuttora molti nutrono ancora dubbi sul fatto che i propri dati possano essere compromessi. Tuttavia, ciò non sembra aver influito minimamente sulla fama dell’app. Visto il lato così divertente di TikTok, i problemi di privacy passano in secondo piano per molti utenti, rendendola l’app pi scaricata al mondo.

