Martina Pedretti | 21 Marzo 2023

TikTok ha deciso di porre un freno ai i deepfake creati dall’intelligenza artificiale vietandone l’uso se rappresentano personaggi non pubblici. Ecco quali sono le nuove regole.

La piattaforma di social media ha apportato la modifica in un aggiornamento alle linee guida della community di TikTok. Oltre alla novità, sarà inoltre richiesto agli utenti di rivelare in modo evidente quando un deepfake viene utilizzato in un video.

La nuova politica promette di impedire ai video creati dall’intelligenza artificiale di fuorviare il pubblico e molestare le persone il cui volto è stato utilizzato. Sfruttando gli ultimi algoritmi di IA, i deepfake possono cambiare il volto di una persona, e anche manipolare le labbra del soggetto per fargli dire qualcos’altro.

Nel 2020, TikTok ha compiuto un primo passo per fermare i deepfake vietando “i contenuti sintetici o manipolati che fuorviano gli utenti distorcendo la verità degli eventi in un modo che potrebbe causare danni“. Tuttavia la restrizione era ampia e vaga. Il nuovo aggiornamento delle linee guida ora vieta chiaramente i deepfake di minori e di figure non pubbliche. La novità proibisce inoltre l’uso di deepfake di personaggi pubblici per scopi politici o commerciali.

Tuttavia, un utente di TikTok può comunque creare un deepfake che coinvolga un personaggio pubblico “in determinati contesti”, ad esempio per scopi artistici o educativi. Ciò quindi potrebbe includere anche il deepfake di una celebrità che replica un balletto popolare. Quindi i canali TikTok come quello che sfrutta il viso di Robert Pattinson possono restare attivi, a condizione che rendano noto l’uso di deepfake.

Le nuove linee guida della community entreranno in vigore il 21 aprile. TikTok ha aggiunto: “Nei prossimi mesi, forniremo ulteriore formazione ai nostri moderatori per aiutare a far rispettare efficacemente le regole e gli standard aggiornati non appena iniziano a essere implementati“.

Per far rispettare le linee guida, TikTok afferma che rimuoverà qualsiasi contenuto che infranga le regole.