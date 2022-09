TikTok introduce il tasto Non mi piace per i commenti

TikTok ha lanciato ufficialmente il tasto Non mi piace per i commenti: ecco come lasciare un dislike e come funziona la novità

Finalmente c’è un modo per mostrare la propria disapprovazione per i commenti non graditi su TikTok. Dopo aver lanciato un test di questa primavera, TikTok ha avviato il lancio globale di un pulsante “Non mi piace” per i commenti ai video. Come con altri social network, infatti è possibile toccare un pulsante con il pollice in giù per esprimere il proprio dislike.

Ma come funziona il tasto Non mi piace ai commenti su TikTok? Oltre a permettere di esprimere il proprio disappunto nei confronti di quanto scritto da altri, il social ha lanciato questo strumento anche per ottenere feedback su commenti irrilevanti o inappropriati. Idealmente, un commento con un grande volume di Non mi piace avviserà TikTok di incitamento all’odio, spam o trolling che altrimenti potrebbe non notare.

L’intento è quindi di promuovere sezioni di commenti più sane. Inoltre TikTok è consapevole del potenziale abuso da parte di utenti malintenzionati. Come YouTube, il social non mostrerà i conteggi dei dislike, proprio per evitare che ci si accanisca sfruttando lo strumento.

Questo non è l’unico strumento di moderazione a disposizione di TikTok e le risorse combinate potrebbero aiutare l’azienda a gestire le sezioni dei commenti. Al momento non possiamo dirvi quanto sia efficace il pulsante Non mi piace, ma potrebbe aiutare TikTok a controllare la disinformazione, ad esempio.

Per lasciare un Non mi piace basterà fare tap sul tasto del pollice in giù che ora figura affianco a ogni commento ai video TikTok, come mostra l’immagine in testa all’articolo.

PC Professionale © riproduzione riservata.