TikTok istituisce un limite di cinque hashtag

Martina Pedretti | 18 Agosto 2025

TikTok introduce un limite di 5 hashtag per post: ecco cosa cambia per i creator, perché la piattaforma ha fatto questa scelta

Se sei un creator attivo su TikTok, potresti aver notato una nuova notifica pop-up nelle ultime settimane: l’app ha introdotto un limite massimo di cinque hashtag per post. La novità, già segnalata da diversi utenti, riduce drasticamente la quantità di tag che è possibile inserire nei video, costringendo i creator a una scelta più mirata.

Perché TikTok limita gli hashtag

La decisione segue un trend già avviato da altre piattaforme social. Negli ultimi anni infatti il peso degli hashtag nel posizionamento dei contenuti è diminuito, mentre gli algoritmi basano sempre di più la distribuzione dei video sull’engagement effettivo degli utenti (like, commenti, condivisioni e tempo di visione).

Instagram ha già testato un limite di cinque hashtag, sostenendo che un uso eccessivo porta solo a spam e scarsa pertinenza.

ha già testato un limite di cinque hashtag, sostenendo che un uso eccessivo porta solo a spam e scarsa pertinenza. X (ex Twitter) ha rimosso gli hashtag dagli annunci.

ha rimosso gli hashtag dagli annunci. LinkedIn ha ridotto l’importanza dei tag nella scoperta dei contenuti.

ha ridotto l’importanza dei tag nella scoperta dei contenuti. Threads, invece, consente un solo argomento-tag per post.

Ora anche TikTok si adegua, probabilmente per scoraggiare l’abuso di hashtag troppo generici o non pertinenti, e per favorire un utilizzo più intelligente e strategico.

Quali sono i vantaggi (e i rischi) per i creator

Secondo alcune segnalazioni su Reddit, TikTok avrebbe motivato la scelta spiegando che il limite a cinque hashtag mira a:

migliorare la qualità dell’esperienza utente , evitando post sovraccarichi;

, evitando post sovraccarichi; contrastare lo spam di hashtag popolari ma fuori contesto;

popolari ma fuori contesto; aumentare la pertinenza nella scoperta dei contenuti, dando più valore ai tag scelti con cura.

Per i creator, questo significa dover selezionare con maggiore attenzione i tag da usare nei video, puntando su quelli davvero rilevanti e in trend.

Come scegliere gli hashtag giusti su TikTok

Con soli cinque spazi disponibili, diventa fondamentale scegliere hashtag:

Di nicchia – specifici per il tuo settore o community. In trend – individuabili tramite la dashboard TikTok Trends, che mostra i tag più popolari e in crescita. Mirati al contenuto – realmente pertinenti al tema del video, per favorire la distribuzione organica.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

TikTok non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale né chiarito se il limite verrà esteso globalmente a tutti gli utenti. Al momento, sembra essere in fase di test, ma è probabile che diventi presto una regola valida ovunque.

In attesa di conferme, i creator dovranno abituarsi a un approccio più minimalista: meno hashtag, ma più mirati e strategici.