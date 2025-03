TikTok lancia TikTok Shop in Italia, Germania e Francia

News

Martina Pedretti | 28 Marzo 2025

TikTok Shop si espande e arriva anche in Italia: ora sull’app si potranno fare acquisti e-commerce guardando video

In Italia arriva TikTok Shop

TikTok ha annunciato l’espansione della sua piattaforma di e-commerce, TikTok Shop, agli utenti in Italia, Germania e Francia a partire da lunedì. Dopo il lancio nel Regno Unito nel 2021 e il successo negli USA, la società continua la sua espansione in Europa per consolidare la propria presenza nel settore del commercio online.

TikTok Shop consente agli utenti di acquistare prodotti direttamente all’interno dell’app, trasformando la piattaforma da un semplice social media a un marketplace completo. L’obiettivo principale di TikTok è coinvolgere un numero sempre maggiore di venditori europei, poiché attualmente molti dei prodotti disponibili sulla piattaforma provengono direttamente dalla Cina.

“In Francia, Germania e Italia stiamo già lavorando con i commercianti per far sì che i loro prodotti vengano elencati sulla piattaforma e TikTok Shop sarà disponibile per i nostri utenti TikTok da lunedì prossimo“, ha dichiarato Jan Wilk, responsabile delle operazioni dell’e-commerce UK, a Reuters.

TikTok sta anche cercando di ampliare la gamma di prodotti disponibili su TikTok Shop, andando oltre i soli articoli a basso costo e introducendo anche beni di lusso.

Nonostante il successo della piattaforma di e-commerce, il futuro di TikTok Shop negli USA rimane incerto a causa delle tensioni politiche tra il governo statunitense e l’azienda madre di TikTok, ByteDance. Tuttavia, con questa espansione in Europa, TikTok punta a rafforzare la sua posizione nel mercato globale dell’e-commerce, offrendo un’alternativa competitiva ad altri giganti del settore.

Con il lancio ufficiale in Italia, Germania e Francia, gli utenti europei potranno presto sperimentare un nuovo modo di fare shopping direttamente dall’app di TikTok. Resta da vedere come reagiranno i consumatori e se TikTok Shop diventerà una piattaforma di riferimento anche in Europa.