Andrea Sanna | 3 Ottobre 2023

Il piano abbonamento di TikTok

Così come altre piattaforme, pensiamo per esempio a X (l’ex Twitter), molto presto anche TikTok potrebbe introdurre un modello di abbonamento premium, offrendo così la possibilità di avere un piano senza pubblicità.

Il sito Android Authority ha lanciato e identificato i primi indizi, presenti nella versione più recente di TikTok. Ha scovato infatti alcuni frammenti di codice espliciti. Questi non indicano soltanto un piano di abbonamento mensile senza pubblicità, ma presentano anche uno screen agli utenti che include due piani differenti.

Troviamo infatti l’opzione standard, gratuita e includerà annunci pubblicitari, ma c’è anche l’opzione da 4,99 dollari al mese. Ecco l’esempio chiaro pubblicato dal sito precedentemente menzionato.

Abbonamento TikTok

Precisiamo: attualmente TikTok non ha rilasciato alcun annuncio. Ma gli indizi sembrano essere sempre più palesi, dunque in breve tempo probabilmente si passerà a una fase di test più ampia, che andrà via via ad espandersi. Quindi a oggi si tratta di una prova limitata a pochissimi utenti e si attende che la piattaforma possa ufficializzarla.

L’idea dell’app con questa trovata è quella di aumentare l’engagement e ricavi ma anche intensificare i suoi sforzi con l’introduzione del suo marketplace, TikTok Shop. Questo ha portato dunque a una serie di nuove funzionalità per utenti, creator e aziende.

Tra queste la possibilità fornita ad aziende e creatori di inserire video affiliati direttamente nel feed degli utenti. Dunque con il nuovo piano base senza pubblicità la possibilità è quella di rimuovere solo gli annunci di TikTok, ma mantenere quelli di influencer e campagne di marketing. Per questo però non si ha assoluta certezza e si tratta di semplici ipotesi.

Tra l’altro ci sono diverse situazioni legali da risolvere, come la questione dei dati dei minori, che hanno portato TikTok a ricevere una multa di circa 345 milioni di Euro.

