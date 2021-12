Su TikTok torna lo strumento Q&A

La feature delle Q&A di TikTok, rimossa ormai da tempo dal social, è ufficialmente tornata con qualche novità. Questa funzione era arrivata sulla piattaforma negli scorsi mesi, per poi essere rimossa poco dopo, senza chiarire il perché. Ora è tornata in una nuova veste!

TikTok aveva lanciato la funzionalità che permetteva agli utenti di inviare domande ai creators, proprio come accade su Instagram. Probabilmente non tutti la conoscono, dato che è stata rimossa poco tempo dopo il lancio.

Ora, come riporta 9to5Mac, la Q&A di TikTok è tornata con qualche miglioramento. Infatti questa volta è possibile invitare altre persone a rispondere a delle domande. Inoltre si può scegliere se renderle visibili sul proprio profilo o meno, selezionando anche solo gli amici o i follower, o disabilitando la funzione.

Una seconda funzionalità è arrivata sul social, ovvero Ask on TikTok. Come funziona? Questa permette di porre la propria domanda a una community aperta. Così si forma una lista di domande già state poste, per evitare doppioni. Infatti in questo elenco si vanno anche a inserire le risposte pubbliche.

Una terza novità arrivata su TikTok è la feature che migliore la possibilità di taggare gli utenti nei video. Lo strumento permette di capire meglio chi sta partecipando a un video.

PCProfessionale © riproduzione riservata.