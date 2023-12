News

Andrea Sanna | 27 Dicembre 2023

TikTok

In questo 2023 tanti trend hanno spopolato su TikTok, ma alcuni in particolare hanno davvero avuto molto successo. Ecco quali

Nel corso di questo 2023 non sono mancati vari trend su TikTok. Ce ne sono stati davvero tantissimi di divertenti e particolari.

Alcuni di questi sono diventati talmente virali che era impossibile aprire l’app perché comparivano a ripetizione.

In questo articolo abbiamo deciso di inserirne almeno alcuni….

È un 10 ma…

Partiamo da “È un 10 ma…”.

Questo invita gli utenti ad immaginare un ipotetico partner e darne una valutazione su una scala da 1 a 10.

A rendere divertente il gioco è che ognuno di essi deve possedere una caratteristica, che può essere in positivo o in negativo. Tale aspetto deve dunque fare un bilancio sul possibile fascino e interesse.

Per farvi un esempio: “È un 10 ma… non ama Harry Potter“. E da lì via tutti i commenti più o meno ironici da parte degli utenti di TikTok. Continua…