Andrea Sanna | 22 Novembre 2023

tinder

Le nuove funzioni di Tinder

Se siete in possesso di un account su Tinder, siamo certi che questo articolo potrebbe sicuramente fare al caso vostro. La piattaforma ha annunciato il lancio di alcune funzioni importanti.

Modifiche che riguardano le sezioni profilo e discovery. In particolar modo l’update è ispirato dal recente Future of Dating Report dell’app. Questo perché i giovani hanno cambiato le modalità con le quali si incontrano online. I più infatti vorrebbero che gli appuntamenti dovrebbero essere rinnovati e al passo con la società moderna.

Ma quali sono le nuove funzioni su Tinder? Ve le elenchiamo qui a seguire:

Spunti per il profilo: Grazie a una funzione simile ogni utenti ha modo di esprimere le proprie particolarità e mostrare vari aspetti della propria persona. Selezionando e rispondendo ai diversi suggerimenti si ha modo di dare origine a nuove conversazioni, che vanno oltre al semplice “Like” o “Nope”.

Le parole di Mark Van Ryswyk

A parlare di queste importanti modifiche su Tinder è stato anche Mark Van Ryswyk. Sul sito d’incontri svolge il ruolo di Chief Product Officer. Riguardo a questi cambiamenti ha fatto sapere quanto segue:

“Sappiamo che la nuova generazione di utenti predilige qualità basate su valori come il rispetto (78%) e l’apertura mentale (61%) piuttosto che l’aspetto esteriore (56%). I giovani utenti vogliono creare legami autentici attraverso interessi condivisi e cause comuni, senza perdere tempo in “giochetti” come le generazioni precedenti. Vogliono rappresentare il loro vero e autentico Io e si aspettano lo stesso in cambio”.

Funzionalità che sicuramente saranno apprezzate dagli utenti che usufruiscono di Tinder.