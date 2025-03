News

Nicolo Figini | 6 Marzo 2025

ai YouTube

Negli ultimi giorni si sta diffondendo su YouTube una truffa che sfrutta l’intelligenza virtuale e i deepfake per ingannare i content creator. Ecco cosa sta succedendo e come difendersi.

La truffa AI su YouTube

Purtroppo, in questi ultimi anni, bisogna stare sempre molto attenti a ciò che si vede sui social o a con chi si parla perché la truffa si nasconde dietro l’angolo. Questo è il caso di alcuni content creator su YouTube che hanno cominciato a veder circolare sul social il video del CEO della piattaforma.

In realtà si trattava di un attacco di phishing che sfrutta il deepfake di Neal Mohan per trarre in inganno chi lavora facendo video. L’obiettivo, come spesso accade in questi casi, è quello di farsi consegnare le credenziali di accesso e le informazioni sensibili così da rubare più soldi possibile.

In sostanza, all’interno del video il finto amministratore delegato di YouTube annuncia alcune modifiche nelle politiche di monetizzazione e invita i creator a compiere alcuni passaggi. Come riporta anche il sito HDBlog, viene fornito un link che rimanda a un sito in cui vengono richiesti i propri dati sensibili. Una volta scaricato il file consigliato, sul proprio dispositivo si installa in automatico un malware progettato per rubare le informazioni finanziarie.

Ciò che aggiunge credibilità alla truffa è il fatto che il video viene condiviso in modalità privata e le immagini sono così realistiche da fare venire qualche dubbio anche alla persona più diffidente. YouTube ha rilasciato un comunicato per mettere in guardia tutti gli utenti:

“YouTube e il suo team non ti contatteranno mai né condivideranno informazioni tramite un video privato. Se ricevi un video privato che afferma di provenire da noi, si tratta di una truffa di phishing.

Non cliccare sui link contenuti nel video, poiché potrebbero reindirizzarti a siti di phishing in grado di installare malware o rubare le tue credenziali. Evita sempre di interagire con questi contenuti e segnalali seguendo le istruzioni fornite dalla piattaforma“.

Ignorate, quindi, tutto ciò che vi sembra sospetto per difendervi al meglio e chiedete conferma tramite i canali ufficiali.