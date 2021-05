Non ci troviamo nel Marvel Cinematic Universe ma nella realtà! Infatti di recente nel mare che confina con il Regno Unito si è tenuta una dimostrazione della Gravity Indiustries, un’azienda aerospaziale che ha prodotto una tuta simile a quella di Iron Man. Lo strumento è programmato per il volo umano, ed è ora un equipaggiamento della fanteria della marina britannica.

L’azienda ha pubblicato alcuni video delle esercitazioni della propria tuta di Iron Man, anche se la notizia non è nuova a chi ama il personaggio di Robert Downey Jr. Infatti questo strumento ha già fatto il suo debutto sul web da tempo, anche se al momento è tornato in trend sui social. Ma come funziona questa vera tuta di Iron Man? Il dispositivo può volare grazie alla spinta di quattro motori a getto presenti sul braccio di chi la pilota. Puntando gli arti verso il basso e direzionandoli a piacere, è possibile sollevarsi da terra e spostarsi in volo. Si tratta di uno strumento che richiede assidui esercizi di allenamento, per perfezionare equilibrio e forza, dato che ci si deve sostenere in aria, grazie al jetpack realizzato per la tuta di Iron Man.

Oltre all’impego per la Marina Militare britannica, la tuta di Iron Man è utilizzata anche per delle esercitazioni di soccorso in alta montagna. Il suo usufrutto potrebbe infatti garantire supporto a chi si trova in difficoltà in luoghi ad alta quota. Questi sarebbero infatti raggiungibili in meno tempo rispetto a un equipe di soccorritori a piedi. Tra le azioni militari che simulate con la tuta, c’è stato anche il tentativo di abbordaggio volante di una nave. I due piloti hanno iniziato il loro attacco da dei gommoni, in fase di inseguimento, e successivamente si sono alzati in volo salendo sul veicolo. Ecco il video della tuta:

Pu essendo uno strumento impiegato in importanti operazioni, l’inventore Richard Browning ha reso possibile noleggiare per una esperienza di volo di pochi minuti la tuta di Iron Man. Il prezzo del volo risulta particolarmente limitante, dato che vengono richiesti oltre 2.300 euro per il noleggio. Per poter vivere questa esperienza ci si deve recare a Londra, precisamente nell’arena di addestramento allestita per il volo della tuta di Iron Man. Se si volesse seguire un addestramento completo, il prezzo è invece di quasi 7.000 euro. Qualche fan della Marvel è pronto a spendere tale cifra per trasformarsi nel suo eroe?

PCProfessionale © riproduzione riservata.