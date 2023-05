News

Martina Pedretti | 28 Aprile 2023

Twitter

Su Twitter da ora non si possono più fare ricerche se non si ha un account: bloccato lo strumento ai non iscritti al social

Su Twitter non si possono più fare ricerche se non si ha un account

Altro giorno, altro cambiamento su Twitter, dopo gli accenni a molte, molte nuove funzionalità in arrivo. Ora infatti, come parte del rebranding del social Elon Musk ha bloccato il campo di ricerca agli utenti non registrati.

Twitter finora infatti offriva agli utenti non iscritti la possibilità di fare ricerche sulla piattaforma, ma non è più così. Ora, visitare il sito senza aver effettuato l’accesso consentirà solo di scorrere la scheda Esplora, con un elenco curato di tweet. Il campo di ricerca è sparito e riappare solo dopo aver effettuato l’accesso.

L’icona di ricerca può riapparire anche dopo aver fatto click su un tweet, ma il tentativo di utilizzarla farà semplicemente apparire una richiesta di accesso. Questa novità costringe quindi gli utenti a creare un account per trovare qualcosa sul sito. Che si tratti quindi di una tattica di Musk per aumentare il numero di utenti su Twitter?

In ogni caso si può ancora utilizzare Google per le ricerche su Twitter digitando “site:twitter.com”, seguito dalla query, in Ricerca Google. Si tratta di un meccanismo più macchinoso, ma comunque efficace.

Il cambiamento arriva poco dopo che Twitter ha smesso di offrire l’accesso API gratuito e ha tagliato l’accesso ad alcuni sviluppatori di app di terze parti non disposti a pagare le nuove tariffe esorbitanti. Inoltre Musk ha annunciato il ritorno di diverse vecchie funzionalità, tra cui Periscope, Vine e Fleets.