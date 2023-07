News

Andrea Sanna | 23 Luglio 2023

Twitter

Addio all’uccellino di Twitter

Questa volta Elon Musk fa sul serio con Twitter. Se l’altra volta solo per qualche ora l’uccellino blu è stato sostituito dal cane (tanto che si pensava fosse un bug inizialmente), ora non ci sono dubbi. La piattaforma cambia logo. Ora ne abbiamo la conferma ufficiale da parte del diretto interessato.

Fin dalla nascita del noto social il logo dell’uccellino ha caratterizzato Twitter in tutto il mondo. Ma ora Elon Musk dopo tanto tempo ha deciso di rinnovarlo. A darne l’annuncio è proprio l’imprenditore sui social con un tweet: «E presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli», ha scritto in un post sul sito nelle prime ore di oggi.

A tal proposito Elon Musk ha anche spiegato che non ci sarà da attendere molto tempo prima dell’arrivo del nuovo marchio. Ecco le sue parole in merito: «Se stasera viene pubblicato un logo X abbastanza buono, lo faremo andare in diretta in tutto il mondo domani». Ma non è finita….

Arriva il logo X

Sempre su Twitter Elon Musk ha presentato anche il nuovo logo che andrà a sostituire il simpatico uccellino azzurro della piattaforma. Come dicevamo si tratta di una X. Nel breve video pubblicato sul suo profilo vediamo svanire il vecchio marchio e comparire la lettera lampeggiante. Ecco il filmato…

Come confermato poi in una chat audio di Twitter Spaces, il magnate ha fatto sapere che il logo di Twitter cambia e che questo sarebbe dovuto succedere molto tempo fa. Ma non solo, perché sembrerebbe anche che Musk abbia confermato l’idea di cambiare anche il nome alla nota piattaforma. Ma non sappiamo se ciò avverrà nell’immediato o gradualmente.

Si pensa che Musk abbia pensato di rifarsi alla sua società Space X, punto di riferimento della nasa e dei voli spaziali. C’è anche da dire poi che il famoso amministratore delegato di Tesla non ha mai negato di amare il simbolo della X, anche nelle ultime ore ha detto di apprezzarlo molto.

Ma non è finita qui, perché l’idea di Elon Musk è quella di creare una super App che assomigli a WeChat. Riuscirà in questa impresa? Intanto l’idea del cambio logo di Twitter non sembra convincere tutti e i più affezionati sembrano già esserne nostalgici.