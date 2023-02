Twitter chiederà alle aziende 1000 dollari per mantenere la spunta oro?

News

Martina Pedretti | 7 Febbraio 2023

Twitter

Twitter sembra pronto a riscuotere 1000 dollari al mese alle aziende per le loro spunte d’oro

Sembra che Twitter voglia iniziare a chiedere alle aziende sulla sua piattaforma 1.000 dollari al mese per mantenere le loro spunte d’oro, secondo un rapporto di The Information. Come notato dal sito, i marchi che non pagheranno la quota perderanno i loro badge di verifica, anche se non è chiaro quando ciò accadrà.

Secondo l’outlet Twitter sta cercando di aggiungere un costo aggiuntivo di 50 dollari al mese per aggiungere badge a ciascun account affiliato all’azienda. Ciò si allinea con uno screenshot pubblicato dal consulente di social media Matt Navarra, che mostra quella che sembra essere un’e-mail tra il product manager di Twitter Evan Jones e un’azienda senza nome.

“In qualità di abbonato ad accesso anticipato, riceverai un segno di spunta d’oro per la tua organizzazione e badge di affiliazione per i suoi associati“, si legge nell’e-mail. “Se desideri iscriverti, Verified for Organizations costa 1.000 dollari al mese e 50 dollari per la gestione affiliata aggiuntiva al mese con un mese di affiliazioni gratuite.”

Twitter ha lanciato le spunte d’oro prima del suo programma di verifica per le organizzazioni (precedentemente chiamato Blue for Business), che consente alle aziende di “essere verificate e distinguersi su Twitter“. Inoltre consente alle aziende di aggiungere badge che mostrano versioni in miniatura delle loro immagini del profilo Twitter agli account appartenenti a dipendenti, dirigenti e chiunque altro sia associato al marchio.

Twitter non ha ancora rivelato ufficialmente alcuna informazione sui prezzi per il suo abbonamento a Verification for Organization.

Il costoso abbonamento è solo uno dei tanti cambiamenti che il CEO Elon Musk ha implementato nel tentativo di aumentare le entrate e ridurre il debito di 12,5 miliardi di dollari di Twitter. Oltre ai licenziamenti di massa, Musk ha iniziato a far pagare agli utenti 8 dollari al mese per la loro spunta blu.