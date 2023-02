News

Martina Pedretti | 20 Febbraio 2023

Su Twitter si dovrà pagare per usare l’autentificazione a due fattori con SMS

Twitter ha deciso di limitare l’accesso alla forma più semplice di autenticazione a due fattori, ovvero quella con SMS, ai soli utenti Blue. Infatti Elon Musk ha deciso di rendere a pagamento questa funzione che fornisce un secondo livello di sicurezza per confermare le credenziali di accesso.

L’azienda ha infatti annunciato che solo gli abbonati a Twitter Blue potranno utilizzare i messaggi di testo per l’autenticazione a due fattori quando accedono a un nuovo dispositivo. I non abbonati potranno comunque abilitare l’autenticazione a due fattori utilizzando un’app di autenticazione come Google Authenticator o una chiave di sicurezza fisica, ma niente più SMS.

Se avete abilitato gli SMS per l’autenticazione a due fattori su Twitter e non state pagando per Twitter Blue, il social afferma che il 20 marzo disabiliterà la funzione di sicurezza sul vostro account.

Ma qual è il motivo dietro questa scelta? Twitter afferma che sta limitando l’autenticazione a due fattori con SMS perché è più facile da hackerare rispetto ad altri metodi.

Twitter Blue, oltre a essere l’unico modo per ottenere la spunta blu, sarà quindi l’unico modo per poter continuare a usare questo strumento, pagando una cifra mensile. Altri vantaggi di Blue includono la possibilità di modificare un tweet entro una finestra di 30 minuti e un servizio clienti dedicato.

In queste ultime ore, è stato rivelato che anche Meta ha deciso di rendere a pagamento le spunte blu su Facebook e Instagram.