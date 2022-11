Mentre nella giornata odierna su Twitter impazza l’hashtag #RIPTwitter. In tanti temono che l’applicazione possa chiudere definitivamente (QUI I DETTAGLI), al contempo però pare sia in lavorazione una nuova funzione. In cosa consiste? Si parla della suddivisione del testo in threads, come riferito da TechCrunch.

Grazie all’acquisizione di Threader nel 2021, Twitter Blue dà la possibilità ai propri utenti di semplificare la lettura dei post molto lunghi. Come? Mediante la funzione Notes. In molti infatti quando devono postare messaggi particolarmente dettagliati o copiare un documento si ritrova vincolato dai 280 caratteri.

Quindi si utilizzano altre soluzioni come Typefully, Chirr App, ThreadStart, che svolgono questa operazione automaticamente. Altra possibilità è quella, per l’appunto, di suddividere ciò che si vuole scrivere in un massimo di 280 caratteri e attraverso il pulsantino del segno +, aggiungere il seguito nel successivo tweet.

Gli utenti vorrebbero trovare una soluzione e, a quanto pare, Twitter sta cercando di risolvere questa problematica. Secondo la leaker Jane Manchun Wong, che ha reso noto lo sviluppo della crittografia nei messaggi privati, si sta lavorando affinché in automatico Twitter possa dividere in completa autonomia un thread che supera i 280 caratteri.

A dare ulteriore adito a questa possibilità è stato anche Elon Musk su Twitter. Mediante uno scambio di messaggio con gli utenti, ne ha approfittato per svelare il tutto. Questi ultimi si sono lamentati poiché si sono resi conto che in primo piano c’era un thread sull’exchange di criptovalute FTX composto da ben 82 tweet. Così l’amministratore delegato di Twitter ha rivelato come gli ingegneri stiano sperimentando proprio tale miglioramento: “Fare tweet lunghi è in arrivo così da semplificare la scrittura dei thread“.

Ancora non sappiamo quando sbarcherà questa novità, visto il terremoto che ha travolto Twitter, ma si auspica possa giungere in tempi brevi. Attendiamo quindi ulteriori news e vi invitiamo a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti delle ultime ore.

PC Professionale © riproduzione riservata.