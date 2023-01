News

Martina Pedretti | 22 Dicembre 2022

Twitter

Twitter sta iniziando il rollout di una funzione che mostra il conteggio delle visualizzazioni

Il conteggio delle visualizzazioni per i tweet sta iniziando a comparire per alcuni utenti di Twitter, in particolare per i propri tweet. Infatti la funzione è attualmente in fase di rollout per tutti gli iscritti alla piattaforma.

Il 1° dicembre, Elon Musk ha promesso che la funzione sarebbe arrivata per tutti i tweet, proprio come viene mostrato il conteggio delle visualizzazioni per i video. L’annuncio è quindi stato accompagnato dall’effettivo arrivo della novità su Twitter.

The Verge ha condiviso uno screen della conta di views, che appare quando si fa click su un determinato post personale. Tuttavia non tutti gli utenti Twitter hanno ancora la funzione disponibile.

Non è chiaro se la novità inizierà a mostrare anche quante visualizzazioni stanno ottenendo i tweet di altre persone. Il fatto che Musk si sia riferito al fatto che funzionerà “allo stesso modo come i video“, fa pensare infatti che il conteggio delle visualizzazioni sarà pubblico per tutti gli utenti. Tuttavia al momento non è possibile vedere quante ne stanno ottenendo i tweet di altre persone, ma solo i propri, e non per tutti gli utenti.

L’indicatore della conta dei like pubblico è stata per anni un argomento delicato in casa Instagram. Sul social di Meta infatti è ora possibile scegliere come gestire questo dato, se renderlo pubblico o privato. Lo stesso non vale per la conta delle visualizzazioni ai Reel postati.