News

Andrea Sanna | 4 Luglio 2023

Twitter

Limite di tweet: cosa succede su Twitter

Su Twitter nelle scorse ore si è scatenato il panico. Cosa è successo nello specifico e come mai c’è un limite di tweet che gli utenti possono visualizzare ogni giorno? Facciamo chiarezza.

A parlarne in prima persona è il patron di Twitter, Elon Musk. Sabato scorso l’imprenditore sudafricano ha dichiarato che per “affrontare i livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema”, la piattaforma avrebbe subito alcune modifiche. Nel dettaglio proprio l’applicazione alcuni limiti temporanei alla visualizzazione dei contenuti. Fin da subito, infatti, gli account non verificati possono leggere al massimo 600 tweet al giorno. I nuovi account invece saranno costretti ad accontentarsi soltanto di 300. Per chi ha i profili verificati si parla di un limite fissato a 6000 tweet.

Successivamente Elon Musk ha parlato ai suoi utenti spiegando che il limite temporaneo di visualizzazioni su Twitter sono passati a 8000 per gli account verificati, 800 per i non verificati e 400 per i neo arrivati. Tale scelta è arrivata dopo che la piattaforma ha fatto sapere agli utenti che non hanno effettuato l’accesso al proprio account non potranno più visualizzare tweet.

Quanto successo cambia e non poco l’esperienza degli utenti. Il tutto, però, pare sia necessario per limitare il più possibile lo screen scraping, ovvero l’estrapolazione automatizzata dei dati dalla piattaforma.

Ecco cosa ha detto a proposito Elon Musk: “Quasi tutte le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, dalle startup ad alcune delle più grandi società sulla Terra, stavano raccogliendo enormi quantità di dati”. Questa quindi la motivazione che ha portato Twitter a limitare il numero di tweet da visualizzare agli utenti.

C’è da dire che non ha fatto però riferimento alla durata effettiva, se si tratterà o meno di una cosa momentanea. Molti utenti però non hanno preso positivamente la cosa. Alcuni credono che sia una mossa da parte di Elon Musk per portare tutti a sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma. Altri, invece, sostengono che ora utilizzare Twitter è impossibile e dunque si augurano che si tratti di un breve periodo.

In ogni caso adesso tutti dovranno attenersi a questa nuova regola, che sta portando però molti altri utenti a migrare su altre app, da Mastodon e non solo. Cosa succederà?