Stanno per debuttare gli stati su Twitter, una funzione che permetterà di personalizzare a seconda dei propri stati d’animo il profilo. Non vi ricorda MySpace e MSN? Ecco come funziona lo stato su Twitter.

Al momento pare che gli utenti non possono personalizzare il proprio stato, ma che possano solo scegliere dall’elenco pre-esistente di Twitter. Il social ha dichiarato a TechCrunch:

“Per un periodo di tempo limitato, stiamo testando una funzione che consente di aggiungere uno stato da un elenco predeterminato ai Tweet per fornire più contesto ai propri follower. Quindi, qualsiasi cosa si stia facendo, lo stato su Twitter può trasmettere meglio ciò che si sta facendo”.

Twitter ha confermato che questo test è in corso per un periodo di tempo limitato con un gruppo selezionato in USA e in Australia. Questi stati, insieme a un’emoji, appaiono sotto il nome dell’utente e si applica solo a quel tweet. Quando si fa click sul badge di stato, è possibile vedere cosa hanno condiviso altri utenti. Ecco come si presenterà la funzione:

Twitter introduces statuses to the platform. pic.twitter.com/fHX5KIxloZ — Pop Crave (@PopCrave) July 27, 2022

Il social ha rilasciato diverse funzionalità quest’anno come Circle, che consente di condividere Tweet selezionati con un pubblico ristretto, come le storie per amici intimi di Instagram. Altre novità come i tweet in collaborazione e il downvoting sono ancora in fase di test.

