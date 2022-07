Su Twitter è in arrivo lo strumento per essere coautori di un tweet

Twitter ha deciso di lavorare a una nuova funzione che consente a due account di essere coautori di un tweet. Il social ha deciso di chiamare questa novità CoTweet e la sta testando un gruppo selezionato di utenti negli USA, in Canada e in Corea.

Ma come funziona CoTweet? Grazie a questo strumento di Twitter due account potranno essere in contemporanea autori di un singolo tweet, che apparirà sulla timeline di entrambi. Si tratta della stessa funzione delle Collabs di Instagram, che permettono a due utenti di postare lo stesso post, che appare su entrambi i feed. Su Twitter i CoTweet però saranno più utili per brand e creator.

Un CoTweet è quindi un tweet scritto in collaborazione che viene pubblicato contemporaneamente sui profili di entrambi gli autori e sulla home dei loro follower. Si riconosce un CoTweet quando si vedono le immagini del profilo e i nomi utente di due autori nell’intestazione.

“I CoTweet aiutano gli autori a condividere la fama, a sbloccare opportunità per conquistare un nuovo pubblico e a migliorare le loro collaborazioni consolidate”, chiarisce Twitter sul suo sito. Già all’inizio dell’anno il reverse engineer e sviluppatore Alessandro Paluzzi aveva parlato della novità, che solo ora è più tangibile.

Attualmente i CoTweets sono esperimento temporaneo, e non sappiamo se arriveranno a tutti gli utenti. Al momento un portavoce ha specificato che l’azienda sta cercando di capire come i brand e gli utenti possono utilizzare la funzione per crescere su Twitter. In particolare l’idea è quella di far collaborare due account con un comune obiettivo, facendo raggiungere a entrambi un nuovo pubblico.

Solo nei prossimi mesi scopriremo se la novità arriverà per l’intero bacino di utenti di Twitter.

