Martina Pedretti | 8 Luglio 2024

Elon Musk è intenzionato a rimuovere i tasti mi piace, per retweet e risposte su Twitter/X in favore di gesti

Elon Musk ha annunciato un cambiamento significativo sull’app di social media Twitter/X: i pulsanti di interazione Mi piace, Repost e Rispondi saranno rimossi dai post. In che senso?

Il ricercatore Aaron Perris ha scoperto questo cambiamento di design, confermato da Musk, che prevede l’addio ai pulsanti in favore di gesti per interagire con i post, come scorrere verso sinistra per mettere Mi piace e verso destra per rispondere.

“Basta scorrere verso sinistra per mettere mi piace e verso destra per rispondere“, ha detto Musk in risposta a un utente che ha criticato la decisione di cambiare i tasti di interazione sul social.

Le uniche metriche visibili saranno le visualizzazioni, spostate nell’angolo in alto a destra. Questo cambiamento ha suscitato molte critiche tra gli utenti, con un sondaggio informale che ha mostrato il 92% contrario. Anche alcuni utenti con account verificati hanno espresso il loro disappunto. Il post di Musk ha ricevuto oltre 3000 risposte.

Il mese scorso, Twitter/X aveva già apportato modifiche rendendo privati i Mi piace sui post, visibili solo all’autore del post. Prima della modifica, gli utenti potevano cliccare sul conteggio dei Mi piace per vedere un elenco di utenti a cui piaceva il post. Ora solo l’utente che ha creato il post in origine può vedere l’elenco dei Mi piace.

Inoltre, si vocifera che gli utenti iOS potranno utilizzare menu contestuali tramite pressione prolungata sui post, mentre l’impatto sugli utenti PC non è ancora chiaro.

Vi aggiorneremo se effettivamente questo cambiamento di Twitter/X preannunciato da Elon Musk diventerà realtà.