L’Unione Europea ha deciso che l’USB-C sarà universale

USB-C sarà il metodo di ricarica universale dal 2025

L’Unione Europea ha decretato che l’USB-C sarà l’unica porta per ricaricare per i dispositivi elettronici. Infatti entro il 2024, anche Apple dovrà inserire l’USB-C nei propri dispositivi, compresi iPhone, iPad e AirPods.

Il Parlamento Europeo ha votato e ha sancito che in futuro ci potrà essere un unico tipo di ingresso per i device elettronici. Nessuno rimane escluso da questo decreto e quindi tutti i produttori dovranno adattarsi. Ormai tutti i dispositivi Android hanno adottato l’USB-C, cosa che invece non si può dire per il mondo di prodotti Apple. La notizia sembrava già definitiva a giugno, ma ora l’accordo è stato approvato formalmente prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Durante la decisione solo in 13 sono stati contrari e il Parlamento ha chiarito che entro la fine del 2024 smartphone, tablet e fotocamere dovranno avvalersi dell’USB-C. Questo cambiamento presto coinvolgerà anche i laptop, che dovranno però adattarsi entro la primavera del 2026.

Questa imposizione toccherà anche cuffie e auricolari senza filo, visori, console portatili, speaker, e-readers, tastiere, mouse e navigatori. Semplicemente ogni dispositivo elettronico dovrà includere uno spazio di ricarica cablata fino a 100 Watt con ingresso USB Type-C. Fanno eccezione solamente i prodotti troppo piccoli per questo cambiamento, come gli smart watch e i tracker per lo sport.

Apple dovrà quindi dire addio al cavo Lightning, ingresso che molti dei suoi dispositivi utilizzano. Secondo i primi rumor, l’azienda inserirà la porta USB-C già sui prossimi iPhone 15 o al più tardi su iPhone 16. Sarà quindi un grande cambiamento per la Mela, che dovrà cambiare i suoi piani futuri, anche se ormai si parlava di questa decisione da tempo.

Voi usate dispositivi con ricarica Type-C? Siete contenti della decisione del Parlamento, che ha voluto renderla universale anche per Apple?

