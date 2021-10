Unleashed evento Apple: quando e diretta streaming

Apple annuncia l’evento Unleashed per ottobre 2021: quando e a che ora sarà e dove seguirlo in diretta. Saranno presentati dei nuovi MacBook Pro?

Evento Apple Unleashed quando sarà

Apple ha annunciato l‘evento Unleashed per il mese di ottobre, dove saranno presentati i nuovi prodotti dell’azienda. La data della presentazione è il lunedì 18 ottobre, alle ore 19 in Italia. Nel corso di questo evento live streaming saranno svelati nuovi prodotti. Quindi anche chi è interessato a seguirlo in diretta dall’Italia potrà farlo collegandosi in orario.

Si tratta di un evento che, da norme anti-COVID, si terrà solamente online e senza pubblico presente in loco. Niente da temere per gli appassionati di Apple di tutto il mondo, che potranno comunque scoprire i nuovi prodotti grazie all’evento Unleashed, in diretta o in differita.

Durante l’evento, sembra non saranno presentati nuovi smartphone, dato che la recente linea di iPhone 13 è stata rivelata solo a settembre. Per il momento Apple ha fornito un indizio su quali saranno i protagonisti di questa giornata. Unleashed è il nome dell’evento, che potrebbe anticipare il debutto dei MacBook M1X. Negli ultimi giorni il web ha fornito non pochi report su questi modelli, ma manca ancora la conferma da parte di Apple.

Ma ecco come vedere l’evento Apple Unleashed in diretta streaming comodamente da casa.

Evento Apple Unleashed diretta streaming

L’evento Apple Unleashed sarà disponibile alla diretta streaming su YouTube, al video che vi lasciamo qui sotto. Infatti il 18 ottobre 2021, la live avrà inizio e Apple inizierà a svelare i suoi nuovi prodotti in arrivo.

Per vedere l’evento live quindi non basterà altro che collegarsi al canale YouTube ufficiale Apple, o al sito ufficiale, e seguire la diretta comodamente da ovunque ci si trovi. Il Unleshed durerà probabilmente circa due ore.

Inoltre sarà presente anche la diretta streaming sull’applicazione Apple TV, disponibile sui dispositivi del brand.

