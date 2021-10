1 Prime Video novità ottobre 2021

Nel mese di ottobre 2021 la piattaforma streaming di Amazon, Prime Video si arricchisce di uscite nuove, alcune novità sono inoltre particolarmente interessanti per gli abbonati.

Tra serie TV non originali, prodotti inediti esclusivi della piattaforma, e nuove stagioni, sono tanti i prodotti in arrivo. Sicuramente tra i titoli più attesi troviamo After 3, So cosa hai fatto, Most Dangerous Game e Anni da cane.

Ecco tutti i titoli in arrivo su Prime Video a ottobre 2021.

My Name Is Pauli Murray

dal 1 ottobre su Prime Video

Su Prime Video a ottobre arriva il documentario My Name Is Pauli Murray.

Pauli Murray è avvocato, attivista, sacerdotessa e memorialista impegnata, che lotta per l’equità di genere ed etnia. In qualità di giovane afroamericana cresciuta nel sud della segregazione, Pauli aveva capito cosa significava esistere al di là delle categorie e delle norme culturali precedentemente accettate.

Raccontato in gran parte tramite le stesse parole di Pauli, My Name is Pauli Murray è una storia sincera di quel viaggio unico e straordinario.