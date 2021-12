Quali sono le novità in arrivo in streaming a dicembre 2021? Arrivano le novità di Netflix, Amazon, Disney+ ma anche di altre piattaforme in Italia, tra cui TIMVISION, STARZPLAY, Apple Tv+ e Infinity+.

Ecco quindi le uscite di dicembre in streaming su TIMVISION, STARZPLAY, Apple Tv+ e Infinity+.

Uscite STARZPLAY a dicembre

The Great

Iniziamo da STARZPLAY, sulla quale, a partire dal 1° dicembre arrivano i film Hanna, Chiamami col tuo nome, Anna Karenina e Passengers. Invece il 15 dicembre sarà disponibile L’altra donna del re. Parlando del 19 dicembre, questa giornata sancirà la fine della seconda stagione di Hightown e l’inizio della seconda stagione di The Great, con Elle Fanning e Nicholas Hoult.

Ogni domenica continua poi l’uscita di Power Book II: Ghost.

Infinity+ a dicembre

The Suicide Squad

Passando invece a Infinity+, ecco le uscite del mese di dicembre 2021.

Tolo Tolo – 1 dicembre

– 1 dicembre The Suicide Squad – Missione Suicida – in modalità premiere dal 3 al 9 dicembre

– in modalità premiere dal 3 al 9 dicembre Joker – 6 dicembre

– 6 dicembre The Doorman

An American Pickle – in modalità premiere dal 10 al 16 dicembre

The Conjuring Per ordine del Diavolo – in modalità premiere dal 17 al 23

– in modalità premiere dal 17 al 23 It Capitolo 2 – 19 dicembre

– 19 dicembre Frammenti dal Passato – Reminiscence – dal 24 al 30

– dal 24 al 30 Odio l’estate – 30 dicembre 2021

– 30 dicembre 2021 Malignant – dal 31 dicembre al 6 gennaio

Apple Tv+ dicembre 2021

Swan Song

Apple Tv+ non ha troppe uscite in programma per il mese di dicembre, infatti prevalentemente vedremo delle serie finire:

Acapulco stagione 1 fino al 3 dicembre;

stagione 1 fino al 3 dicembre; Invasion stagione 1 fino al 10 dicembre;

stagione 1 fino al 10 dicembre; Dr. Brain stagione 1 fino al 10 dicembre 2021;

stagione 1 fino al 10 dicembre 2021; The Shrink Next Door (miniserie) fino al 17 dicembre;

(miniserie) fino al 17 dicembre; Swagger stagione 1 fino al 17 dicembre;

stagione 1 fino al 17 dicembre; Dickinson stagione 3 fino al 24 dicembre.

Tra le novità del mese arriva su Apple TV+ il film Il Canto del Cigno – Swan Song a partire dal 17 dicembre. Invece il 3 dicembre debutta lo speciale di Mariah Carey Mariah’s Christmas: The Magic Continues e il 10 dicembre un altro speciale animato con Snoopy.

TimVision novità dicembre 2021

The North Water

Passando infine a TIMVISION il 7 dicembre arriva la miniserie The North Water, prodotta da BBC.

Inoltre sulla piattaforma streaming fanno il loro debutto i cofanetti completi di The Good Place, Teen Wolf e Timeless. Tra film segnaliamo Un figlio di nome Erasmus, la trilogia di Lo Hobbit, Peter Rabbit 2.

