Disney ha annunciato che quella vera spada laser di Star Wars non sarà in vendita ma la useranno solo gli addetti di Galactic Starcruiser

In occasione dello Star Wars Day la Disney aveva annunciato di aver creato delle vere spade laser di Star Wars. Con un video ufficiale l’azienda aveva infatti svelato delle riproduzioni delle armi della saga, per la prima volta con la lama retrattile. A distanza di mesi, è arrivata però la triste notizia che Disney non metterà in vendita questa spada.

La spada laser potrà essere utilizzata esclusivamente dai performer dell’hotel Star Wars: Galactic Starcruiser. Inoltre, dopo il non essere in vendita, si scopre che non potrà nemmeno essere provata dagli ospiti del resort.

Galactic Starcruiser riproduce alla perfezione una vera astronave di Star Wars, dove gli ospiti vivranno per due giorni. L’esperienza promette anche missioni, sfide e tanto altro, alla modica cifra di 4.800 dollari, cibo incluso. Sebbene il prezzo sembri inaccessibile, l’hotel è pieno già per i primi quattro mesi d’apertura.

Disney invece non ha mai rilasciato una spada laser considerata vera, cioè la cui lama, proprio come nei film, rientrasse nella scocca dell’arma. Tra i gadget disponibili per i fan di Star Wars ci sono state spade in plastica con la lama estraibile, o oggetti più costosi realizzati in vetro, al cui interno sono stati inseriti led colorati che simulassero l’estendersi della lama.

Durante il soggiorno all’hotel è prevista un’esercitazione con la spada laser, ma non con quella del video. Gli ospiti ne useranno infatti una altamente realistica, ha chiarito Disney. Tuttavia anche questa spada laser per l’addestramento non è in vendita. I nostri sogni si sono quindi infranti, dato che questo gadget non sarà disponibile all’acquisto.

