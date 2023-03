News

Martina Pedretti | 3 Marzo 2023

Lo strumento di verifica dell’età di Instagram arriva in tutto il mondo

Meta ha confermato che lo strumento di verifica dell’età per Instagram si estenderà in più paesi, compresi Canada e Messico. La funzione, introdotta prima negli USA e poi anche in Europa, è attiva in Italia da novembre 2022 e propone agli utenti tre metodi per dimostrare di essere maggiorenni.

Le linee guida di Instagram prevedono che gli utenti registrati abbiano un’età minima di 13 anni. Nel 2021 sul social è diventato obbligatorio inserire la propria data di nascita, come parte di un processo di inserimento di restrizioni per i minorenni.

Dal 2022 poi Instagram ha introdotto il processo di verifica che, attraverso tre diversi metodi, impone agli utenti di provare la propria data di nascita.

Come funziona la verifica dell’età su Instagram? Il primo strumento a disposizione degli utenti è il documento d’identità, che è possibile fotografare e inviare al social. Come seconda alternativa c’è poi il video selfie che, grazie all’AI di Yoti, permette di analizzare e confermare l’età di un soggetto. La terza opzione è la garanzia sociale, che chiede di indicare tre utenti maggiorenni come garanti.

Ora gli sforzi di Instagram di garantire una piattaforma sicura per gli utenti e che tuteli i minorenni con lo strumento di verifica saranno espansi in tutto il mondo.