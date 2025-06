Vodafone: dal 7 luglio obbligo di confermare i dati personali nell’app My Vodafone

News

Martina Pedretti | 23 Giugno 2025

Dal 7 luglio 2025 Vodafone richiederà la conferma di email, password, numero e documento d’identità per accedere all’app.

A partire dal 7 luglio 2025, tutti i clienti Vodafone dovranno confermare alcuni dati fondamentali per continuare ad accedere alla propria area personale tramite l’app My Vodafone. L’operatore ha annunciato la novità tramite una notifica interna all’applicazione, puntando a un rafforzamento concreto della sicurezza dei dati sensibili degli utenti.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso già avviato da Vodafone verso un’autenticazione sempre più sicura, dopo l’introduzione lo scorso anno del codice OTP (One-Time Password) per l’accesso ai profili senza credenziali.

Cosa cambierà dal 7 luglio?

Chiunque utilizzi l’app My Vodafone sarà tenuto a:

Confermare email e password collegate all’account;

collegate all’account; Verificare il numero di contatto associato;

associato; Caricare un documento di identità valido per autenticare la propria identità.

Inoltre, se la username attuale dell’utente non corrisponde a un indirizzo email, sarà necessario sostituirla con una mail valida e confermata. Solo dopo aver completato questa fase di aggiornamento, sarà possibile attivare il riconoscimento biometrico, sfruttando l’impronta digitale o la scansione del volto, in linea con le tecnologie presenti su smartphone Android e iPhone (come il Face ID).

Un cambio necessario per la sicurezza digitale

Questa nuova procedura mira a ridurre drasticamente il rischio di accessi non autorizzati, fornendo uno strato di protezione aggiuntivo e rendendo l’accesso più personalizzato e sicuro. In particolare, l’autenticazione biometrica permette di eliminare la necessità di inserire le credenziali manualmente, semplificando l’esperienza d’uso senza sacrificare la protezione.

Vodafone ha chiarito che queste modifiche sono parte di una strategia più ampia per tutelare i dati dei clienti in un’epoca in cui la cybersicurezza è una priorità imprescindibile. È quindi probabile che, una volta completata questa fase di transizione, l’accesso senza credenziali o riconoscimento biometrico venga completamente disabilitato.

Per i clienti, ciò significa doversi preparare al cambiamento aggiornando i propri dati per tempo, così da evitare blocchi nell’accesso ai servizi digitali dell’operatore.