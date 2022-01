Vodafone down oggi 11 gennaio: cosa succede

Vodafone è in down oggi 11 gennaio in tutta Italia: malfunzionamenti di rete internet e chiamate, ma cosa sta succedendo?

Oggi 11 gennaio, in tutta Italia si è registrato un Vodafone down. Infatti la rete dell’operatore non funziona in diverse parti del paese, da cui sono arrivate una serie di segnalazioni sul malfunzionamento di chiamate e di rete internet.

Dopo i continui social down che coinvolgono Instagram, WhatsApp e Facebook, anche Vodafone ha accusato il colpo. Ci sono infatti una serie di problemi segnalati per quanto riguarda la rete, come riporta anche DownDetector.

Le prime avvisaglie sono comparse intorno alle 9:00 di martedì 11 gennaio, e successivamente, da tutta Italia, gli utenti hanno segnalato di non riuscire a effettuare chiamate. Anche la rete internet di Vodafone è risultata down, e quindi fuori servizio, e centinaia di persone, nelle ultime ore, non hanno potuto usare propriamente i propri dispostivi per navigare sulla rete.

Vodafone ha quindi registrato un grave down nel mese di gennaio. Se prima era stato il turno dei social come Facebook, Instagram e WhatsApp, e poi quello di Snapchat, ora è la volta di Vodafone.

Chiaramente sui social è andato in trend l’hashtag #VodafoneDown, dove gli utenti cercavano di capire cosa stesse succedendo. Da tutta Italia sono arrivate testimonianze, e verso le 11.30 il problema ha iniziato a essere risolto. Tuttavia sono ancora in molti che accusano dei malfunzionamenti di Vodafone, e tra le città più colpite troviamo Roma, Milano, Bologna e Perugia.

Al momento non sono note le cause che hanno portato Vodafone a questo disservizio. Infatti l’azienda non ha ancora condiviso sui suoi social aggiornamenti in merito a cosa sia successo.

