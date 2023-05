News

Martina Pedretti | 5 Maggio 2023

WhatsApp

Su WhatsApp arrivano nuovi aggiornamenti per i sondaggi e per l’inoltro di contenuti con didascalie: cosa cambia

WhatsApp continua a rilasciare nuovi aggiornamenti. Dopo le novità per i messaggi effimeri e l’uso su dispositivi diversi, è arrivato il momento di rinnovare i sondaggi e didascalie dei contenuti inoltrati e condivisi.

Le nuove funzioni saranno disponibili per tutti a livello globale nelle prossime settimane, quindi non temete se non le vedete disponibili sul vostro account.

Sondaggi

Sono tre le nuove funzioni in arrivo per i sondaggi di WhatsApp, pensate per prendere decisioni nelle chat di gruppo.

Voto singolo: sono sondaggi in cui ogni utente può votare una sola risposta tra le disponibili, e serve nei casi in cui c’è bisogno di scelta precisa. Per attivare l’opzione è necessario deselezionare la voce “Consenti più risposte” nella fase di creazione del sondaggio.

sono sondaggi in cui ogni utente può votare una sola risposta tra le disponibili, e serve nei casi in cui c’è bisogno di scelta precisa. Per attivare l’opzione è necessario deselezionare la voce “Consenti più risposte” nella fase di creazione del sondaggio. Filtra i sondaggi nelle chat: può capitare di non poter rispondere subito a un sondaggio, ma di non riuscire più a trovarlo nella chat. Con la novità è possibile filtrare i messaggi per i sondaggi, come è già possibile per foto, video e link. Bisogna cliccare sulla lente di ingrandimento e poi Sondaggi.

può capitare di non poter rispondere subito a un sondaggio, ma di non riuscire più a trovarlo nella chat. Con la novità è possibile filtrare i messaggi per i sondaggi, come è già possibile per foto, video e link. Bisogna cliccare sulla lente di ingrandimento e poi Sondaggi. Notifiche dei sondaggi: l’utente che ha creato un sondaggio riceverà delle notifiche quando le persone rispondono ai sondaggi. Si potrà inoltre vedere quante hanno votato.

Didascalie

Arrivano novità anche per le didascalie, che sono da ora disponibili su altri due tipi di contenuti.