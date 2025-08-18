WhatsApp aggiunge nuove opzioni per le chiamate di gruppo

News

Martina Pedretti | 18 Agosto 2025

WhatsApp

WhatsApp introduce nuove funzioni per le chiamate di gruppo: pianificazione, notifiche dei link, reazioni emoji e altro

WhatsApp continua ad arricchire le sue funzionalità e questa volta tocca alle chiamate di gruppo, che diventano più organizzate e interattive grazie a un pacchetto di novità pensato per semplificare la collaborazione tra utenti.

Pianificazione delle chiamate di gruppo

La principale novità è la possibilità di programmare una chiamata direttamente dall’app. Basta premere il pulsante “+” nella scheda Chiamate per fissare un appuntamento con amici, colleghi o familiari. Gli utenti invitati riceveranno un promemoria quando la riunione sarà vicina, rendendo molto più semplice organizzare incontri senza rischiare dimenticanze.

WhatsApp ha spiegato che tutte le chiamate programmate saranno visibili nella scheda dedicata, con l’elenco dei partecipanti e i link da aggiungere al calendario o condividere con altri.

Notifiche e link migliorati

Un altro aggiornamento riguarda i link alle chiamate: chi crea un link ora riceverà una notifica ogni volta che qualcuno si unisce. Una funzione utile per tenere traccia dei partecipanti e gestire al meglio la conversazione.

“Alza la mano” e reazioni emoji

Proprio come accade su Zoom o X Spaces, WhatsApp ha introdotto l’opzione “Alza la mano” durante le chiamate di gruppo. Un segnale che aiuta a dare ordine agli interventi, evitando sovrapposizioni. Inoltre, arrivano le reazioni con emoji in tempo reale, ideali per rendere più vivaci le conversazioni.

Questi aggiornamenti rendono WhatsApp non solo un’app di messaggistica privata, ma anche una piattaforma sempre più completa per riunioni e collaborazioni online. Un’evoluzione che potrebbe renderla un’alternativa pratica ad altri servizi già consolidati nel settore.