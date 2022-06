WhatsApp aggiunge nuove reazioni ai messaggi

Su WhatsApp si potranno inviare reazioni con tutte le emoji disponibili

WhatsApp ha deciso di ampliare il range di reazioni che si possono inviare in risposta ai messaggi ricevuti. Infatti il social ha deciso di migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti sull’app, aggiungendo questa novità sullo strumento da poco arrivato sulla piattaforma.

A maggio 2022 infatti sono arrivate le reazioni ai messaggi su WhatsApp. Ora, solo qualche mese dopo, l’app di messaggistica ha deciso di ampliare le emoji che gli utenti possono inviare, rispetto alle sei disponibili finora.

A rivelarlo è il solito WABeta Info, che mostra come WhatsApp stia lavorando a questa novità, che permetterà all’utenza di utilizzare qualunque emoji presente sull’app. Infatti nella versione beta di WhatsApp più recente, è stata scovata una nuova icona a forma di più (+) nella sezione dedicata proprio alle reazioni. Facendo tap su questo simbolo, gli utenti potranno di scegliere tra tutte le emoji disponibili sul proprio dispositivo. La scelta quindi ricadrà su un’ampia libreria, composta da centinaia di emoticon. Come ogni novità di WhatsApp si tratta di un progetto ancora in fase di sviluppo, che potrà arrivare solo prossimamente.

Al momento c’è già un gruppo di beta tester che sta testando questo strumento, che presto raggiungerà tutti gli utenti di WhatsApp.

Rispetto al competitor Telegram, che solitamente è sempre più avanti e che offre solamente 17 emoji per le reazioni, si tratta di un passo avanti per WhatsApp. Inoltre l’app di messaggistica promette tante novità legate a questo strumento, che potremo scoprire solo prossimamente.

PC Professionale © riproduzione riservata.