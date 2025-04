WhatsApp aggiunge un nuovo strumento per la privacy delle chat

News

Martina Pedretti | 24 Aprile 2025

Su WhatsApp arriva una funzione per rafforzare la privacy delle chat

WhatsApp continua a puntare forte sulla protezione della privacy dei suoi utenti. L’ultima novità è l’introduzione di una nuova opzione denominata “Privacy avanzata della chat”, pensata per offrire un ulteriore livello di controllo e sicurezza all’interno delle conversazioni, sia private che di gruppo.

Questa impostazione, ora disponibile all’interno del menu delle opzioni di ogni chat, permette di limitare in modo significativo il riutilizzo e la diffusione dei contenuti scambiati su WhatsApp. Quando attivata, impedisce:

L’esportazione delle chat

Il download automatico dei contenuti multimediali da parte degli altri partecipanti

L’utilizzo dei messaggi per funzionalità legate all’intelligenza artificiale

In altre parole, l’obiettivo è impedire che le informazioni private escano dal perimetro della chat, aumentando la sicurezza per tutti i partecipanti.

“Tutti i partecipanti alla chat hanno maggiore sicurezza che nessuno possa intercettare ciò che viene detto al di fuori della chat,” ha spiegato WhatsApp.

L’introduzione di questa funzione arriva in un momento in cui la privacy online è sotto i riflettori come non mai. Dopo scandali e fughe di dati, molte persone si stanno orientando verso piattaforme che offrono maggiori garanzie. In questo contesto, WhatsApp, già noto per la crittografia end-to-end, rafforza ulteriormente la sua immagine di app affidabile per la comunicazione privata.

Come si attiva la Privacy avanzata della chat? Basta aprire una conversazione, toccare il nome della chat nella parte superiore dello schermo, e poi selezionare “Privacy avanzata della chat”.

WhatsApp ha anche anticipato che questa è solo la prima versione della funzionalità, con ulteriori aggiornamenti previsti per rafforzare ancora di più la protezione dei dati.

Con questa mossa, WhatsApp riafferma la sua missione: rendere la comunicazione privata sempre più tutelata, in un’epoca in cui la trasparenza digitale richiede sempre maggiore consapevolezza e controllo.